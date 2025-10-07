Obispo de Chilpancingo-Chilapa descarta amenazas contra el padre Bertoldo

GENERANDO AUDIO...

Sacerdote asesinado. Foto: Jesús Dorantes

La Diócesis Chilpancingo–Chilapa despidió este martes al sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, asesinado el pasado fin de semana en el municipio de Eduardo Neri, mientras el obispo José de Jesús González Hernández pidió que se esclarezca el crimen y confirmó que el párroco de Mezcala nunca había recibido amenazas ni mantenía conflictos relacionados con su labor pastoral.

El obispo encabezó la misa de cuerpo presente en la parroquia de San Cristóbal de Mezcala, donde el sacerdote sirvió durante ocho años. En su mensaje, González Hernández agradeció el acompañamiento de la comunidad y lamentó que la Diócesis aún no tenga acceso a la carpeta de investigación ni información oficial sobre los avances del caso.

Aclaró que la Iglesia no tenía conocimiento de amenazas o advertencias previas contra el sacerdote, “Nunca hubo amenazas hacia él, ninguna queja”.

De acuerdo con los primeros reportes de la Fiscalía General del Estado, el sacerdote habría sido asesinado a bordo de su camioneta, y una de las principales líneas de investigación apunta a su chofer como presunto responsable.

Sobre la versión del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien informó que el chofer del sacerdote es considerado uno de los principales sospechosos del homicidio, el obispo señaló que la Diócesis no conoce a esa persona ni su paradero.

Durante la misa, cientos de feligreses y sacerdotes de distintas parroquias de la región se reunieron para darle el último adiós al padre Bertoldo, quien fue hallado sin vida el lunes 6 de octubre a un costado de la carretera federal México–Acapulco, en las inmediaciones de Milpillas, municipio de Eduardo Neri.

Cortejo fúnebre

El cortejo fúnebre partió de Mezcala hacia Iguala de la Independencia, donde al mediodía se celebró una misa en su honor. Su cuerpo será trasladado este miércoles a la comunidad de Changata, en la región Tierra Caliente, donde será sepultado.

En semanas anteriores se vivió una Nueva Ola de violencia en la capital del Estado de Guerrero tras la quema de al menos tres unidades del transporte público, lo que generó la suspensión parcial de clases y del transporte durante al menos dos días.

El pasado 2 de septiembre en el municipio de Tixtla también de la región centro, fue asesinado el expresidente municipal y actual subsecretario de Política Social de la Secretaría de Bienestar del Estado de Guerrero, Hossein Nabor Guillén.

“Bueno, ahora está en manos de los peritos, esperemos que le den continuidad para que nos aclaren, eso es lo que no entendemos nosotros. Nunca hubo amenazas hacia él, o alguna queja a mí. Fue un hombre de silencio, dedicado a su servicio. Desapareció y lo encontramos sin vida”, José de Jesús González Hernández, obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa.

