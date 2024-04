Obispo de Chilpancingo llegó al hospital sin saber quién era; continúa sin poder declarar

Representante legal del obispo de Chilpancingo. Foto: Oscar Guadarrama

Luego de su localización en un hospital de Cuernavaca, el obispo de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel, continúa sin rendir su declaración, por lo que aún se desconocen los pormenores de su secuestro exprés.

Obispo de Chilpancingo no ha declarado sobre su secuestro exprés

Este martes, Pedro Martínez Bello, su representante legal, informó cómo fue que dieron con su paradero.

“Nosotros sabemos hasta ahorita, e insisto, es información preliminar, que lo dejaron afuera de la ciudad capital, esto es en Ocotepec. De ahí no sabemos quién lo trae, pero no pudo haber sido por su cuenta propia. Llegó en carácter de desconocido porque cuando le preguntan en el hospital quién era, él no sabe decir quién es, no sabe dónde vive. Hasta el día de hoy, no hemos podido tener un diálogo con el obispo”, mencionó el abogado.

Pedro Martínez Bello también señaló que los médicos recomendaron que pasen tres días para que el obispo presente su declaración.

“Sí es importante agregar que el obispo es un adulto mayor, de 78 años de edad. No hemos podido entablar un diálogo, una conversación fluida con él porque, al parecer, de acuerdo a lo que manifiestan los médicos del hospital G. Parres, le suministraron alguna sustancia que no permite que esté completamente consciente”. Declaró el representante legal.

¿Qué pasó con el obispo de Chilpancingo?

Salvador Rangel, obispo de Chilpancingo, salió de su domicilio en Jiutepec, Morelos, el pasado fin de semana y no se volvió a saber de él durante varias horas, por lo que fue presentada una denuncia por desaparición. Hasta la tarde del lunes pudieron localizarlo en el Hospital General de Cuernavaca.

Información extraoficial señala que a Salvador Rangel lo encontraron en un cuarto de hotel bajo la influencia de drogas y desorientado, aunque se desconoce cómo fue que llegó al hospital. Además, lo despojaron de su camioneta y de sus tarjetas de crédito, de las que hicieron varios retiros.

Por la noche del lunes, Salvador Rangel fue dado de alta del Hospital General para ser trasladado a un hospital privado para su comodidad y se encuentra bajo resguardo de la Fiscalía General.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]