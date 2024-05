“Perdono a quienes me han hecho daño”: obispo de Chilpancingo reaparece y asegura que no presentará denuncia

El obispo emérito, Salvador Rangel. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Luego de salir de un hospital en Cuernavaca, Morelos, Salvador Rangel, obispo emérito de la Diócesis de Chilpancingo, no presentará ninguna denuncia.

¿Por qué no hará denuncia?

En un comunicado, Salvador Rangel, obispo emérito, decidió, por su estado de salud no favorable, tomar la decisión de no presentar ninguna denuncia contra las “personas que tanto mal me han hecho”.

“En ejercicio de mis derechos constitucionales, no presentaré ninguna denuncia contra las personas que tanto mal me han hecho. Y pido a los medios de comunicación me comprendan y respeten mi decisión encaminada al bien de mi seguridad e integridad física y moral”.

Aún se desconoce cómo el obispo emérito llegó a un hospital en Cuernavaca, Morelos.

Las autoridades de Morelos ofrecieron diversas líneas de investigación; sin embargo, no llegaron a un acuerdo. En primera instancia, la Fiscalía manejó un secuestro exprés. Luego, la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) dijo que no era posible esa teoría.

“Se hicieron unas declaraciones de que fue un secuestro exprés; nosotros pensamos que no, pero el fiscal tendrá que demostrar por qué sí fue un secuestro exprés, con base en qué lo dijo y, bueno, eso seguirá dando qué decir”, dijo José Antonio Ortiz Guarneros, comisionado de Seguridad de Morelos.

Al salir del hospital en Cuernavaca, Morelos, Salvador Rangel, obispo emérito, no emitió ninguna declaración.

En la comunicación oficial de este día, el obispo pidió a los medios que comprendieran su situación; además, añadió que perdonó a las personas que lo dañaron. Asimismo, agradeció la ayuda de las autoridades.

“Después de haber hecho oración, meditado profundamente y de haber consultado con mis seres queridos, tanto del clero como laicos, y en razón de que lamentablemente mi vida, edad y mi salud están en condiciones desfavorables, siguiendo los principios evangélicos de nuestro Señor Jesucristo, que perdonó a las personas que lo traicionaron, lo vendieron, lo juzgaron, lo torturaron y lo asesinaron, con todo mi corazón perdono a todas las personas que me han hecho daño por los hechos de los que he sido víctima, así como a aquellos que me han revictimizado, producto de la desinformación”.