Ofrecen 3 mil pesos de recompensa por sujetos que cazan palomas en Iguala

Se desconoce el paradero de las palomas. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de Iguala, Guerrero, anunció una recompensa de 3 mil pesos en efectivo para quienes proporcionen información verídica que lleve a la identificación y detención de dos sujetos que capturaron decenas de palomas en la plaza principal del municipio.

De acuerdo con las autoridades, el hecho ocurrió el pasado 18 de septiembre y fue calificado por las autoridades como” un atentado contra la vida silvestre y el equilibrio ecológico”.

Video: sujetos cazan decenas de palomas en Iguala

El caso se viralizó cuando se compartieron imágenes y videos en redes sociales, donde se observa a un hombre colocando trozos de pan en el suelo a manera de carnada, para después extender una red que atrapó a varias palomas.

Minutos después, otro sujeto (su cómplice) desciende de un automóvil blanco, recoge, al menos, 15 aves y las introduce en una bolsa. La grabación termina enfocando la matrícula del vehículo, “MRE 358B“.

En diversos comentarios, habitantes de la zona mencionaron que no es la primera vez que observan la captura de dichas aves.

La recompensa que ofrece el municipio busca enviar evidencias de que este tipo de actos se catalogan como maltrato animal, por lo que, no pueden quedar impunes y deben ser sancionados conforme a la ley. De acuerdo con el comunicado, para el Gobierno de Iguala, proteger a las palomas significa también defender el equilibrio del entorno natural.

Para fortalecer la investigación, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal habilitó el número 733 33 29271, al que ciudadanos pueden reportar cualquier dato de manera confidencial.

Por otro lado, pese a que esta medida fue anunciada “en favor del medio ambiente y la vida animal“, algunos internautas cuestionaron la decisión; pues argumentaron que “las palomas representan una plaga similar a las ratas en los espacios urbanos”, por lo que consideraron exagerado sancionar su captura.

