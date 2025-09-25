Otra vez, Abelina: alcaldesa de Acapulco gastó 4 mdp en artistas para concierto

GENERANDO AUDIO...

Ciudadanos exigen que responda por los 898 mdp. Foto: Cuartoscuro

Una vez más, Abelina López, alcaldesa de Acapulco, Guerrero, se encuentra envuelta en el ojo del huracán público, pues recientemente, se ha revelado que gastó casi 4 millones de pesos (mdp) en realizar un concierto. Dicha cifra molestó a los usuarios, ya que consideran que “pudo usarse para reparar los estragos del huracán Otis”.

¿En qué concierto Abelina López gastó casi 4 mdp?

A través de X, el periodista Jorge García Orozco reveló un contrato firmado en 2022, donde se documenta un gasto de 3 millones 787 mil 776 pesos para la contratación de artistas en el Festival Internacional La Nao.

El documento, emitido por la Secretaría de Administración y Finanzas municipal, muestra que parte importante del presupuesto se destinó a la cantante Yuri, quien recibió 1 millón 700 mil pesos. Además, el gobierno de Abelina López pagó 505 mil pesos a Guadalupe Pineda y 325 mil pesos a Susana Vaca, sin contar hospedajes en suites, vuelos de primera clase, camionetas y viáticos incluidos.

La cotización detalla también costos adicionales:

Hospedaje en habitaciones tipo master suite y dobles para los artistas y su equipo.

en habitaciones tipo master suite y dobles para los artistas y su equipo. Vuelos internacionales de Perú a México para Susana Vaca.

de Perú a México para Susana Vaca. Transportación terrestre en camionetas Sprinter y Suburban.

en camionetas Sprinter y Suburban. Viáticos por más de 60 mil pesos en total

Con ello, el gasto en logística y artistas superó los 3.7 millones de pesos, cifra que generó críticas en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la falta de transparencia en el manejo de los recursos municipales.

Usuarios reclaman que Abelina gasta más en conciertos que en desastre por Otis

Esta no es la primera vez que Abelina López enfrenta señalamientos por el uso de recursos públicos. En su administración ya se han registrado polémicas por conciertos millonarios, como el de Kenia OS, con un costo de 3.7 millones, o el de la familia Aguilar, que alcanzó cerca de 9 millones.

También recordaron que, recientemente, la Auditoría Superior del Estado inició una investigación por el mal manejo de los 898 millones de pesos que pertenecían a la crisis de Otis. Ante esto, los internautas cuestionaron el actuar de la alcaldesa sobre las cuestiones que prioriza en Acapulco.

