Palacio de Justicia de Iguala es atacado. Foto: Jesús Dorantes.

El Palacio de Justicia en Iguala fue escenario de destrozos este sábado, luego de que integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México (FECSM) lanzaron petardos e incendiaron tres vehículos al concluir las protestas por los 43 normalistas desaparecidos hace 11 años.

El ataque se registró alrededor de las 16:00 horas, después de que más de 30 autobuses que participaron en un mitin en las Estelas de Luz se dirigieron hacia la salida sur del municipio, en la región Norte de Guerrero.

Estudiantes retienen vehículos y provocan daños en el Palacio de Justicia de Iguala

Durante su trayecto, los estudiantes retuvieron tres camionetas de empresas comerciales y las utilizaron como arietes para intentar derribar muros y rejas del Palacio de Justicia de Iguala. Posteriormente, arrojaron explosivos caseros al interior y prendieron fuego a las unidades frente a la fachada del inmueble.

Minutos después ingresaron a las oficinas, donde ocasionaron más daños. Tras la retirada de los manifestantes, algunos ciudadanos respondieron lanzando piedras contra los autobuses desde un puente cercano.

Bomberos y Seguridad Pública intervienen tras ataque al Palacio de Justicia de Iguala

Elementos del cuerpo de Bomberos de Iguala y personal de la Secretaría de Seguridad Pública estatal acudieron al lugar alrededor de las 16:30 horas para sofocar el incendio y acordonar la zona.

Este ataque marcó el cierre de la jornada de lucha por los 11 años de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, que inició el pasado 17 de septiembre con diversas actividades encabezadas por padres y madres de los normalistas desaparecidos.

