Pedro Segura, excandidato a gobernador de Guerrero, graba su propia detención

Pedro Segura era popular en redes sociales. Foto: Cuartoscuro

El empresario guerrerense y excandidato a la gubernatura, Pedro Segura Valladares, fue arrestado la noche de ayer, martes 12 de agosto, en Iguala de la Independencia por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR). La detención se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida en Toluca, por el delito de delincuencia organizada.

Detención de Pedro Segura fue transmitida en vivo

Lejos de pasar desapercibido, Segura Valladares transmitió en Facebook el momento exacto en que descendía de su camioneta y los agentes federales le informaban sobre el mandato judicial. El hecho ocurrió en la región Norte de Guerrero, bajo las luces de las patrullas.

En el video se aprecia cómo los oficiales le solicitan una identificación y revisan que ninguno de sus acompañantes portara armas. “¿Nos ves cara de delincuentes?”, respondió el empresario en tono molesto, antes de recibir la copia del documento firmado por la jueza segunda de distrito en procesos penales.

El operativo tuvo lugar alrededor de las 19:40 horas. La transmisión duró poco más de 3 minutos, pero el audio se perdió casi al final, justo cuando los agentes leían sus derechos. Posteriormente, Segura Valladares fue trasladado en un vehículo oficial.

¿Quién es Pedro Segura, excandidato de Guerrero que transmitió su detención?

Pedro Segura, conocido por su paso como candidato del Partido del Trabajo, ha ganado notoriedad por regalar automóviles y motocicletas a egresados de bachillerato. En redes sociales, ha usado transmisiones en vivo para lanzar críticas a gobiernos municipales y estatales, convirtiéndose en una figura polémica de la política y la opinión pública en Guerrero.

