Policías comunitarios bloquean la Autopista del Sol por exconsejero detenido en Tlapa

Bloqueo en la Autopista del Sol. Foto: Jesús Dorantes

Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) instalaron un bloqueo en los cuatro carriles de la Autopista del Sol, a la altura del Parador del Marqués, en la zona sur de Chilpancingo, Guerrero, para exigir la liberación de su exconsejero, Javier Morales Castro, detenido en el penal de Tlapa bajo cargos de secuestro.

Desde las 9:30 de la mañana, representantes de las cinco casas de justicia de la CRAC-PC arribaron a la capital guerrerense, colocaron mantas y pancartas, y recordaron que la protesta responde a una advertencia realizada el pasado 12 de octubre, durante el 30 aniversario de la Policía Comunitaria en la Costa Chica.

El abogado de la organización, Martín Rosales Sierra, explicó que la detención de Morales Castro se derivó de su labor legítima como autoridad comunitaria.

“No cometió delito alguno, solo cumplió con su deber dentro del sistema de justicia comunitario”, señaló.

Además, denunció que otros cinco policías comunitarios de Xalpatláhuac, Agustín Vitino, Pedro Álvarez, Juan Simón, Rosendo Gabino y Francisco Dircio, se encuentran detenidos en condiciones similares tras denuncias de autoridades municipales.

Rosales Sierra exigió la presencia de funcionarios del Gobierno de Guerrero y de la Fiscalía General del Estado (FGE) para dialogar y evitar la criminalización del sistema comunitario, reconocido por la Ley 701.

Los integrantes de la CRAC-PC enfatizaron que acudieron sin armas ni uniformes y advirtieron que la manifestación de este miércoles es solo la primera etapa de un plan de movilizaciones que aumentará en número y presión si no se concreta la liberación de sus compañeros.