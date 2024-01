Por segundo día, Acapulco, sin transporte público por amenazas del crimen

Se agudiza el problema de transporte en Acapulco, Guerrero, por amenazas de crimen. Van dos días sin transporte.

Por segundo día consecutivo, ciudadanos de Acapulco padecen la falta de transporte público en las principales rutas de la ciudad. Particularmente, las que circulan hacia el centro y la zona poniente, además de la zona turística.

Desde la tarde del jueves, comenzaron a circular mensajes de voz a través de la aplicación WhatsApp donde presuntos transportistas confirmaban las amenazas del crimen organizado, quienes les habrían ordenado no laborar durante los próximos ocho días.

“Fue lo que a mí me dijeron compañeros, ahora sí que es lo único que sé. Ocho días sin trabajar y el que trabaje que se atenga a las consecuencias, fue lo único que me dijeron. No me dijeron el porqué, el motivo”.

Audio WhatsApp – Transportista.