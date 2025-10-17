GENERANDO AUDIO...

Maestros marchan en Chilpancingo. Foto: Jesús Dorantes

Cientos de maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) marcharon este viernes 17 de octubre, sobre los carriles norte-sur del bulevar Vicente Guerrero, como parte del paro de 24 horas que realiza el magisterio disidente en todo el estado.

Desde las 10:00 horas, docentes de distintas regiones comenzaron a concentrarse en la capital del estado, bloqueando la circulación hacia el norte de la ciudad y avanzando en dirección al Congreso local. La movilización forma parte de las acciones nacionales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que busca reactivar la huelga magisterial ante lo que califican como una “cerrazón” del Gobierno federal.