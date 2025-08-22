GENERANDO AUDIO...

No se han proporcionado datos de los cuerpos. Foto: Celeste Herández

Los cuerpos calcinados de cinco personas fueron localizados la tarde de ayer, 21 de agosto, al interior de un vehículo en el municipio de Ayutla de los Libres, en la Costa Chica del estado de Guerrero.

El hallazgo se reportó cerca de las 16:00 horas, cuando autoridades ministeriales fueron alertadas sobre la localización de un vehículo siniestrado en el camino que conduce a la comunidad guerrerense de El Refugio.

Elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y peritos de la Fiscalía General de Guerrero arribaron a la escena del crimen, donde localizaron los restos de cinco personas.

Hasta la publicación de esta nota, las autoridades no han determinado el sexo de las víctimas ni el origen del siniestro, aunque la evidencia en el lugar podría indicar que fue provocado.

No es el primer incidente en el municipio de Ayutla, Guerrero

Cabe destacar que apenas el pasado sábado 16 de agosto, policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) fueron emboscados por un grupo armado cuando se dirigían a la comunidad de El Rincón, en Ayutla de los Libres.

En ese ataque murieron seis comunitarios y otros nueve hombres quedaron gravemente heridos; sin embargo, la cifra de víctimas mortales ha aumentado a 13.

Tras el ataque armado, el Gobierno de Guerrero informó la puesta en operación de una Base de Operaciones Mixtas, conformada por el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, con el objetivo de brindar seguridad a la población.

