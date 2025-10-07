¿Quién era el sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, presuntamente asesinado por su chofer en Guerrero?

GENERANDO AUDIO...

La comunidad lamenta su muerte. Foto: Diócesis de Chilpancingo-Chilapa

El estado de Guerrero se encuentra de luto tras la noticia del asesinato del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, reportado como desaparecido el pasado 4 de octubre y localizado sin vida ayer. De acuerdo con las autoridades, el párroco de Mezcala fue encontrado dentro de su camioneta, y las primeras investigaciones apuntan a que habría sido atacado por su chofer.

El caso ha generado indignación entre la comunidad católica y los habitantes de la región, quienes recordaban al padre Bertoldo como un hombre de fe y compromiso, siempre cercano a la gente.

¿Quién era el sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada?

A sus 58 años, Bertoldo Pantaleón Estrada era párroco de Mezcala, una comunidad del municipio serrano de Eduardo Neri, a pocos kilómetros de Chilpancingo. Llevaba 31 años como sacerdote y era muy querido por sus feligreses. Mezcala, ubicada en la entrada hacia la zona minera de Carrizalillo, es una región donde el crimen organizado ha mantenido presencia por años, especialmente tras la caída del negocio de la amapola y la heroína.

Originario de Ajuchitlán, en la región de Tierra Caliente, provenía de una familia humilde con diez hermanos, siendo el sexto hijo. En un video de 2019, con motivo de sus 25 años de servicio, relató que desde la secundaria sintió el llamado sacerdotal, pese a la oposición inicial de su familia. “Uno trata de echarle ganas hasta cumplir el objetivo que uno quiere”, decía entonces.

Habitantes y religiosos de la zona, lo describen como “un servicial que causaba calma ante la angustia con esa gran sonrisa morena y carácter amable”. En redes sociales, decenas de feligreses expresaron su dolor, asegurando que, aunque perdonan, exigen justicia por su muerte.

De acuerdo con la Fiscalía de Guerrero, el padre Bertoldo habría sido asesinado dentro de su camioneta. Según declaraciones del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, el principal sospechoso sería su chofer. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la Secretaría de Gobernación mantiene comunicación directa con la Iglesia Católica para dar seguimiento al caso.

Despiden al padre Bertoldo en Mezcala

Al momento, el obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández, ofició una misa de cuerpo presente en honor al sacerdote. Cientos de personas acudieron al templo para despedirlo con oraciones, flores y cantos, recordando al hombre que durante años llevó esperanza y consuelo a una comunidad marcada por la violencia.

Tercer asesinato de alto impacto en Guerrero en menos de dos meses

La muerte del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada se suma a una ola de violencia en Guerrero, donde en los últimos meses se han registrado otros dos asesinatos de alto perfil que han conmocionado al estado.

El pasado 26 de agosto, fue hallada sin vida Lidia Tehuitzin Guillermo, excandidata de Morena a la alcaldía de Zitlala. La también promotora de talleres políticos en comunidades de la Montaña Baja apareció muerta junto a su esposo, Gabriel “N”, debajo de su vehículo en un tramo de la carretera Zitlala–Mártir de Cuilapan.

Foto: Lidia Tehuitzin Guillermo/Facebook

Días después, el 2 de septiembre, el exalcalde de Tixtla, Hossein Nabor Guillén, fue asesinado en ese mismo municipio. El político, que se desempeñaba como subsecretario de Política Social en la Secretaría de Bienestar estatal, fue atacado a balazos, según confirmó la Fiscalía General del Estado, que abrió una carpeta de investigación por homicidio calificado.

A ello se suma que ayer, 6 de octubre, se cumple un año del asesinato de Alejandro Arcos Catalán, alcalde de Chilpancingo, quien fue ultimado apenas tres días después del homicidio del secretario general del mismo ayuntamiento, Francisco Tapia.

Alejandro Arcos, presidente municipal de Chilpancingo. | Foto: Cuartoscuro.

