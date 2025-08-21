“Quieren sembrarme armas”: denuncia Pedro Segura, excandidato a gobernador de Guerrero, tras ser liberado

GENERANDO AUDIO...

Se desconoce si emitió una denuncia formal. Foto: Cuartoscuro

Pedro Segura Valladares, empresario y excandidato a la gubernatura de Guerrero por el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde (PVEM), volvió a ser noticia tras denunciar un presunto intento de incriminarlo con armas. La declaración ocurre a solo unos días de que recuperara su libertad luego de permanecer ocho días en el penal federal de Almoloya.

Segura había sido detenido por supuestos vínculos con el grupo delictivo Guerreros Unidos y con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Sin embargo, una jueza federal determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) no presentó pruebas suficientes, por lo que ordenó su liberación inmediata.

Pedro Segura denuncia que quisieron sembrarle armas

Tras salir del penal, Pedro Segura recurrió a su cuenta de Facebook, en la cual tiene un gran número de seguidores para compartir un mensaje que causó el disgusto de varios internautas: “Como no estoy en Guerrero y más en el Hotel Vida en el Lago, gente armada se llevaron carros y quieren sembrarme armas”.

Al momento, la publicación cuenta con más de cinco mil, 300 reacciones, 703 comentarios y 311 compartidos; cifras que muestran el apoyo que tiene Pedro Segura con el pueblo guerrerense y que ha generado a través de estos espacios digitales.

La breve reclusión de Segura Valladares y su posterior liberación han desatado un intenso debate en Guerrero. Pues para algunos, se trata de una muestra de persecución política y de intentos por desprestigiarlo; mientras que otros consideran que el empresario aún tiene cuentas pendientes por aclarar ante la justicia.

