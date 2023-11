Regresan a clases pocas escuelas en Acapulco

Este martes pocos planteles educativos de Acapulco y Coyuca de Benítez retornaron a las actividades escolares tras casi un mes del paso del huracán Otis.



En un recorrido realizado por UnoTV en las principales colonias de Acapulco, se pudo constatar que en su mayoría se encontraban cerradas y sin avisos sobre la reanudación de clases.



Dos colegios privados de las colonias Garita y Cumbres de Figueroa, sí atendieron las indicaciones de la Secretaría de Educación.

“Estamos emocionados del regreso, sabemos que muchos alumnos no van a regresar por el momento y esperamos que pronto se reincorporen a nuestras actividades, tenemos algunas deficiencias todavía pero la escuela está tomando las medidas necesarias para tener un regreso mejor”. Claudia García | Docente Colegio Zumárraga

“Somos optimistas al reingresar otra vez a clases esperando con mucha alegría a los alumnos que pudiesen llegar hoy y continuar con las labores académicas cotidianas”. Miguel Ángel Pineda Hernández | Docente Colegio La Salle



En cuanto a los colegios públicos, la mayoría de planteles tienen afectaciones en diferentes grados que impiden las actividades.



En el caso de la escuela primaria, Carlos A. Carrillo, la furia de Otis colapsó el techo de la explanada e inundó el plantel, por lo qué hay lodo seco de hasta 5 centímetros de espesor.

“Nosotros no tenemos ningún problema en reanudar clases y estamos en nuestras escuelas…pero nuestras condiciones no nos permiten, tenemos el techo colapsado, las ventanas están con vidrios, no tengo techo en el salón y hay muchas cosas que se necesitan reparar y necesitamos maquinaria. El techo, las láminas, es peligroso para los niños, se pueden cortar”.

Mireya Ramírez | Docente Primaria Carlos A. Carrillo

La titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, sostuvo que se será flexible con este regreso a clases, pues docentes y administrativos también resultaron afectados.



“Lo importante es reiniciar las actividades educativas en medida de lo posible, sin poner en riesgo a los estudiantes, siendo flexibles, sin generar conflicto con los docentes, entendiendo la realidad que estamos viviendo. No dijimos todo el mundo regresa a clases y al que no llegue no se le va a reconocer, nada de eso, dijimos hay que iniciar el retorno de actividades, sobre todo lo que tiene que ver con lo presencial”. Mireya Ramírez | Docente Primaria Carl



Agregó que se mantiene un censo aproximado de unos 520 planteles con afectaciones en diversos grados y que se continuará con las inspecciones en centros educativos de Acapulco y Coyuca de Benítez.