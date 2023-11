Paulatino y escalonado: así será regreso a clases en municipios afectados por Otis, asegura SEP

La secretaria de Educación Pública (SEP), Leticia Ramírez, indicó que el regreso a clases en los municipios afectados por el huracán Otis en Guerrero será paulatino.

Ramírez Amaya explicó que el regreso a clases podría no ser generalizado sino paulatino, escalonado y diferenciado.

“Yo creo que tendrá que ser, pensemos en que el regreso a clases pueda no ser generalizado, quizá tendrá que ser paulatino y diferenciado, es lo que yo ayer pude percibir y no lo he hablado con el secretario de Educación del estado, pero creo que pudiera ser de esa manera, paulatino y diferenciado”

Dijo la titular de la SEP.