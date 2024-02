Repliegan a manifestantes que piden ser incluidos en censo de afectados por Otis en Acapulco

Por cuarto día consecutivo, el puerto de Acapulco es el centro de movilizaciones por parte de damnificados por el huracán Otis que exigen ser incluidos en el censo del Bienestar para recibir apoyos de reconstrucción.

Este jueves 22 de febrero, un grupo de 60 personas que no cuentan con registro reactivaron un bloqueo a la circulación en la avenida Cuauhtémoc de Acapulco.

Agentes antimotines de la Policía Estatal de Guerrero y de la Guardia Nacional llegaron hasta el punto y tras un intento de diálogo con un mando, y al negarse a liberar la circulación, los uniformados procedieron con el repliegue y la detención de una mujer que encabezaba la movilización.

“Yo ya entregué los papeles, pero no nos llaman, fuimos a checar en la computadora y no aparecemos, que no estamos anotados o que no nos subieron al sistema. Nos traen nada más que nos van a llamar, y ya recorrimos todo Acapulco, todos los kioscos y así nos traen nada más”, señaló Fernando Pimentel Avilés, uno de los damnificados.

Por casi dos horas, los manifestantes se plantaron en la avenida mientras anotaban sus nombres en una lista que pedían fuera entregada al personal de la Secretaría del Bienestar.

Una noche antes, otro grupo de inconformes retuvo en el mismo lugar una camioneta del Bienestar marcada con el número 139, en la que se transportaban dos servidores de la nación.

La exigencia era que los trabajadores les tomaran el registro y su documentación para ser censados, sin embargo, el personal del Bienestar se negó, pues aseguraron no tener esas atribuciones.

“Si hay una esperanza, que nos digan, que lo pongan, que programen. Que saquen un calendario saben que, los que marcaron del 20 al 30 de diciembre se les va a recibir en tal fecha, los que marcaron del primero de enero al 10 de enero, tal fecha, y ustedes van a saber que llamaron. Creo que es tan fácil organizar a simplemente darnos falsas esperanzas”, señalo uno de los damnificados.

Durante toda la semana, los inconformes han encabezado movilizaciones en vías de comunicación estratégicas en la zona turística del puerto, como la Costera Miguel Alemán y la avenida Cuauhtémoc. Aseguran que seguirán los bloqueos hasta recibir respuesta.