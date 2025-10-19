Reportan detención del presunto asesino de la agente de Guardia Nacional

GENERANDO AUDIO...

Este sábado fue detenido el sargento segundo Yahir Manuel “R”, considerado el presunto responsable de la muerte de Stephany Carmona Rojas, ambos de la Guardia Nacional (GN) asesinada al interior del 51 Batallón de Infantería, en Guerrero, el pasado 14 de octubre.

De acuerdo con los reportes periodísticos, que destacan la posible aprehensión, esta se habría llevado a cabo en la región de Llano Largo, en Acapulco, Guerrero, alrededor de las 10:00 horas, tras permanecer prófugo desde el día del incidente, toda vez que es acusado de homicidio calificado por presuntamente disparar en dos ocasiones contra la joven en el área de dormitorios del cuartel.

Mientras que, en un inicio, se manejó la versión de que el hecho había sido un “accidente” durante un adiestramiento militar; sin embargo, peritos en balística de la Fiscalía General de la República (FGR) confirmaron que la víctima recibió dos impactos de arma de fuego en la cabeza, descartando cualquier posibilidad de accidente.

De igual forma, de acuerdo con algunos medios, es la FGR la que se encarga de la investigación, y quien en los próximos días determine la situación legal del detenido, mientras que el jueves Alejandro Armenta, gobernador de Puebla, de donde era oriunda la agente, aseguró que el caso colaboran las fiscalías de Guerrero y Puebla.

“Hay que dejar que ambas fiscalías realicen los trabajos de investigación sin especular, para no entorpecer el proceso”, señaló el mandatario estatal ante medios.

Por su parte, el Gobierno Municipal de Ajalpan expresó su consternación y exigió justicia mediante un comunicado, en el que pidió una investigación exhaustiva, transparente y con apego a la ley. Asimismo, manifestó su solidaridad con la familia de la víctima y ofreció acompañamiento durante el proceso judicial.

Toda vez que, de acuerdo con publicaciones como El Universal, la joven de 20 años, originaria de Ajalpan, Puebla, tenía poco más de un mes de haber ingresado a la Guardia Nacional, y ya había denunciado acoso al interior del batallón, además de temer represalias.