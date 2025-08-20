Sanciones por no pasar el alcoholímetro permanente en Chilpancingo

GENERANDO AUDIO...

Esta medida busca reducir los accidentes. Foto: Cuartoscuro

En Chilpancingo, Guerrero, arrancó de manera definitiva el operativo Alcoholímetro, medida que busca frenar los accidentes viales relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas. Esta acción forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Vial impulsada por el Gobierno Federal y se mantendrá activa de forma continua en la capital guerrerense.

El presidente municipal de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera, subrayó, en redes sociales, que la medida busca proteger vidas y concientizar a los conductores sobre la importancia de manejar con responsabilidad.

Este operativo puede reducir hasta el 20% de accidentes relacionados con alcohol

La instalación de filtros en diferentes puntos de la ciudad se realiza principalmente durante la noche y la madrugada, horarios en los que se registra mayor incidencia de conductores bajo los efectos del alcohol.

¿Cómo funciona la prueba de alcoholímetro en Chilpancingo?

De acuerdo con la Secretaría de Salud municipal, los resultados del dispositivo se clasifican en tres niveles:

Primer grado : entre 0.08 y 0.19

: entre 0.08 y 0.19 Segundo grado : de 0.20 a 0.39

: de 0.20 a 0.39 Tercer grado: de 0.41 en adelante, donde el conductor presenta un estado de ebriedad más evidente

Con estos parámetros, los elementos de Tránsito determinan las sanciones que se aplicarán a los automovilistas.

¿Cuáles son las multas y sanciones para quienes no pasen la prueba en Chilpancingo?

Las consecuencias por manejar en estado de ebriedad van desde una infracción económica hasta la retención del vehículo o la detención preventiva de hasta 72 horas. Según el reglamento municipal y el anexo de multas del alcoholímetro, las multas se establecen de la siguiente manera:

Conducir con aliento alcohólico: multa de 10 a 15 UMAs Ebriedad incompleta: de 20 a 35 UMAs, además de corralón Ebriedad total: entre 30 y 45 UMAs, con detención y retención del vehículo

