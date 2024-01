Se cumplen seis días sin transporte público en Taxco, Guerrero

Al cumplirse seis días de la suspensión del servicio de transporte público en Taxco de Alarcón, Guerrero, debido a la inseguridad, tanto los habitantes como los comerciantes intentan regresar a su vida cotidiana.

Algunos comercios de la cabecera municipal que habían permanecido cerrados, han vuelto a levantar sus cortinas para recibir al turismo que ha regresado a ese pueblo mágico.

Ángel, quien es comerciante, reconoce que sin el turismo, Taxco no sobrevive: “Antes en Taxco vivíamos de la plata, ahora ya nada más vivimos del turismo, seamos realistas, en Taxco ya no estamos vendiendo tanta joyería de plata, ahora estamos, ahora sí que subsistiendo por el favor que nos hace el turismo de venir”, señala.

Aunque la mayoría de los visitantes se mueven en camionetas o en autobuses privados, algunos de ellos aún llegan buscando transporte público, lo que ha complicado su estancia en ese municipio.

“Es complicadísimo para mí, subir, bajar, estar buscando lugares, siempre el transporte a donde vas te indica como turista, para dónde puedes moverte, qué puedes ver y te van como que guiando, el transporte no solamente nos mueve”.

Para algunos comerciantes, como Marcos, también ha sido complicado el paro del servicio público, ya que no tienen cómo ir a buscar los materiales necesarios para sus ventas, principalmente cuando se trata de ir a otros municipios.

“Ahorita para ir a comprar algo, mercancía en Iguala, no puedes comprar algo de lo que nosotros trabajamos de artesanía, de barro. Cuando había servicio íbamos en el taxi, en la flecha (autobús) pero ahora ya no podemos, ni para llevar mercancía”, señala Marco de la Cruz, quien es vendedor de artesanías.

Pobladores piden a los gobiernos intervenir para recuperar la paz y la seguridad en Taxco de Alarcón.

“Que (el alcalde de Taxco) se ponga las pilas y ya que se arregle esto, porque no puede vivir uno así, con temor de que sale uno y la balacera y le toca a uno un balazo y ahí queda. Gente inocente muere, eso no está bien, ya que el gobierno haga un cambio, no sé, tienen que hacer algo para que Taxco salga adelante, porque de eso vive, del turismo”.

Guadalupe Ramírez / Habitante de Taxco.