Según autoridades, se malinterpretó el mensaje. Foto: Cuartoscuro

Tras la polémica generada entre comerciantes y locatarios del puerto por el anuncio de cierres obligatorios durante el Primer Informe de Gobierno de la presidenta municipal Abelina López Rodríguez, el Gobierno de Acapulco aclaró que el oficio difundido no constituyó, en ningún momento, una orden de cierre forzoso.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido ayer, jueves 4 de septiembre, el documento de la Dirección de Reglamentos y Espectáculos, encabezada por Rosa Gómez Martínez, fue interpretado fuera de contexto.

“Se trató de una invitación preventiva y coordinada para suspender temporalmente las actividades en un área específica, con el único propósito de garantizar la logística, la seguridad y la protección civil durante el evento institucional”. Ayuntamiento de Acapulco

Abelina López aclara que no amenazó con cierre de negocios de Acapulco

Al respecto, la alcaldesa también aclaró a medios locales el hecho y aseguró que nunca emitió una instrucción arbitraria que afectara la economía local.

“Allí hubo una confusión, yo jamás voy a dar una orden de manera arbitraria para que afecte a las y los acapulqueños en su economía; la instrucción que yo di fue que se fuera a platicar con ellos (los comerciantes) de manera personal, como lo he hecho cada vez que he realizado un informe”. Abelina López, presidenta municipal de Acapulco.

Asimismo, López Rodríguez precisó que su instrucción fue dialogar negocio por negocio, no imponer sanciones:

“Yo instruí otra cosa, yo instruí a la directora que se fuera a platicar negocio tras negocio, siempre me han apoyado… entonces, hoy fueron a platicar con ellos y que se disculparan porque esa no fue mi instrucción, mi instrucción siempre ha sido humilde, noble y respetuosa, y entonces, ellos con mucho cariño me están autorizando que yo haga allí el evento”, añadió.

El oficio difundido la tarde del 3 de septiembre indicaba que los negocios situados en la calle Andrés de Urdaneta y vialidades aledañas deberían cerrar desde las 17:00 horas del jueves 11 hasta las 22:00 horas del viernes 12 de septiembre, advirtiendo que la negativa podría derivar en multas o clausura temporal. Sin embargo, el Gobierno explicó que se mantuvo contacto directo con cada comerciante y vecino afectado, con el fin de dialogar y evitar malentendidos.

La administración municipal destacó que el Primer Informe se realizará en un espacio público, evitando gastos suntuosos y priorizando la seguridad y movilidad de los asistentes, sin afectar la actividad comercial de manera significativa. La directora de Reglamentos y Espectáculos reconoció que antes de emitir el oficio se debió realizar una visita personalizada a los negocios y se comprometió a no repetir procedimientos unilaterales.

