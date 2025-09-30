Se mantiene suspensión de clases en Chilpancingo por violencia

GENERANDO AUDIO...

Por segundo día, Chilpancingo sigue paralizado. Foto: Especial

La violencia en Chilpancingo, Guerrero, mantiene paralizada gran parte de la capital del estado por segundo día. Este martes 30 de septiembre se confirmó que las clases siguen suspendidas en distintas instituciones educativas, mientras que las actividades en el Palacio Municipal y dependencias públicas continúan canceladas ante el clima de inseguridad.

¿En qué escuelas de Chilpancingo no hay clases?

Entre los planteles que mantienen sus puertas cerradas se encuentran la preparatoria Wilfrido Massieu, el CETis 135 y el CBTis 134, además de diversos planteles de la Sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

A través de redes sociales, padres de familia y alumnos reportaron que, al igual que en la jornada anterior, no hubo labores académicas y se desconoce cuándo podrían reanudarse, ya que las autoridades educativas estatales no han emitido un comunicado oficial al respecto.

Se recomienda mantenerse en contacto con las instituciones educativas para conocer el estatus de la cátedra.

Dependencias gubernamentales seguirán cerradas

Por su parte, las actividades administrativas en el Palacio Municipal de Chilpancingo y varias dependencias siguen detenidas, como medida preventiva ante la ola de violencia que afecta a comercios, transporte público y la vida cotidiana de la población.

Mediante redes sociales, el gobierno municipal informó a los trabajadores del estado que deben permanecer en casa hasta nuevo aviso, mientras que algunos trámites fueron aplazados indefinidamente.

Los ataques contra unidades de transporte público y negocios han provocado que gran parte de la ciudad permanezca con poca movilidad. Usuarios en redes sociales describen un ambiente de “ciudad apagada”, con calles semivacías, rutas de transporte suspendidas y locales cerrados por miedo a nuevos ataques.

Hasta ahora, los operativos de seguridad federales y estatales no han logrado restablecer la normalidad. Estudiantes y trabajadores piden a las autoridades estatales y federales garantizar condiciones para volver a la vida diaria sin temor a nuevos hechos violentos.

