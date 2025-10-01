Secretaría de Educación de Guerrero anuncia reanudación de clases en Chilpancingo

GENERANDO AUDIO...

Tras dos días sin clases, estudiantes vuelven a aulas. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Educación Guerrero (SEG) informó que a partir de este miércoles 1 de octubre, se reanudarán las actividades escolares en todos los planteles públicos de la Región Centro, luego de más de una semana de suspensión por los hechos de violencia registrados en Chilpancingo.

La medida busca dar certeza a la comunidad educativa (directivos, docentes, personal administrativo, alumnos y padres de familia) tras confirmarse que el servicio de transporte público quedará restablecido en su totalidad, lo que permitirá el traslado seguro hacia las escuelas.

¿Por qué se habían suspendido las clases en Chilpancingo?

Las clases en la capital guerrerense y municipios aledaños se suspendieron por días seguidos luego de la quema de urvans y ataques al transporte público, hechos que generaron temor entre estudiantes, padres de familia y trabajadores de la educación. En su momento, la Sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) había solicitado a las autoridades mantener la suspensión hasta contar con condiciones de seguridad.

Tras la emisión del comunicado, ayer, 30 de septiembre, la Secretaría de Educación aseguró que se han restablecido las condiciones de movilidad necesarias para garantizar el regreso seguro de la comunidad escolar.

La dependencia exhortó a toda la comunidad educativa a reincorporarse de manera ordenada a las aulas y destacó que se mantendrá atenta a las indicaciones de seguridad para prevenir cualquier riesgo.

De esta forma, a partir del 1 de octubre, miles de estudiantes en Chilpancingo y la Región Centro podrán retomar sus actividades académicas, luego de días de incertidumbre marcados por la violencia.

