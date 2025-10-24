Secuelas que dejó el huracán Otis a 2 años de su paso por Guerrero

GENERANDO AUDIO...

Casas, hoteles y escuelas quedaron con infraestructura débil. Foto: Cuartoscuro

Han pasado ya 2 años desde que en la madrugada del 25 de octubre de 2023, el huracán Otis, un fenómeno categoría 5, golpeara con intensidad el puerto de Acapulco, Guerrero. En cuestión de horas, el paraíso turístico se convirtió en un escenario de destrucción. Aunque con el tiempo la ciudad ha intentado recuperar su esplendor, las heridas siguen abiertas, pues ahora sus habitantes no sólo enfrentan altas temperaturas por la deforestación, sino que viven con miedo entre casas y escuelas que nunca recuperaron su estructura antes del ciclón.

Hoy, la postal de Acapulco combina edificios reconstruidos con cicatrices visibles. Lanchas hundidas, escuelas improvisadas y hogares con paredes inestables recuerdan que la recuperación, aunque visible en la zona turística, sigue pendiente en muchas colonias populares.

El miedo que no se va: así se vive en Acapulco a 2 años del huracán Otis

El recuerdo del viento que todo lo destruyó sigue vivo en la memoria de miles de acapulqueños, ya que en lugares como la colonia Progreso, donde habitan unas 20 mil personas, varios habitantes dejan sus hogares en esta época, pues temen que el hecho se repita. Otros, sin embargo, continúan viviendo en zonas que se volvieron de alto riesgo, donde las nuevas construcciones se levantan sin suficiente planeación ni medidas de protección ante desastres. A pesar del esfuerzo de las autoridades locales, la sensación de vulnerabilidad crece con cada temporada de huracanes.

Las aguas del puerto también conservan rastros del desastre. En las profundidades del mar, aún hay lanchas hundidas desde aquel octubre. Cada mes, buzos y pescadores de la cooperativa “Playas Unidas Caleta y Caletilla” realizan jornadas de limpieza en la isla de La Roqueta, donde hallaron restos de embarcaciones, motores y equipos de radiocomunicación.

El líder de Playas Unidas, Rigoberto Palma Muñoz, declaró a la prensa local que han logrado sacar aproximadamente dos toneladas de desechos, pero el trabajo está lejos de terminar.

“El fondo marino todavía no está limpio; necesitamos más tanques y equipo para seguir bajando”. Rigoberto Palma Muñoz/ líder de “Playas Unidas Caleta y Caletilla”

Por otra parte, elementos de la Marina y miembros de la asociación civil “Ola del Cambio” hicieron una limpieza exhaustiva en agosto, donde se encontraron trozos de botes. En redes sociales, usuarios aseguran que muchas embarcaciones se hundieron a mayor profundidad y que ya no se pueden rescatar. Dicho argumento se justifica según usuarios, pues “Acapulco hoy tiene menos lanchas operando”.

Limpieza acuática en la Playa Honda por parte de buzos de Marina.Foto: Cuartoscuro

Acapulco sin sombra: el calor después del huracán

Uno de los efectos menos visibles pero más graves del huracán Otis fue la pérdida masiva de árboles. El municipio quedó con más del 62% de su territorio deforestado, según datos de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente de Acapulco. La devastación ambiental provocó un incremento notable de las temperaturas, haciendo del calor un enemigo diario para los habitantes.

Durante la “Semana de Prevención y Resiliencia a dos años del huracán Otis”, la alcaldesa Abelina López Rodríguez encabezó ayer, 23 de octubre, una jornada de reforestación en el Parque Nacional El Veladero, acompañada por voluntarios, la Guardia Nacional, el Ejército y organizaciones civiles.

De acuerdo con las autoridades, las acciones buscan restaurar la vegetación nativa y fortalecer la capacidad del puerto para enfrentar el cambio climático. Se espera que, en tres o cuatro años, las especies sembradas (maderables y florales) florezcan nuevamente y devuelvan sombra a las calles de Acapulco.

Sin embargo, los expertos advierten que el reto es enorme. El calor extremo se ha intensificado por la pérdida de vegetación y el aumento global de las temperaturas. La Universidad Autónoma de México (UNAM) señaló que la rápida intensificación de huracanes como Otis está directamente relacionada con el calentamiento del mar, una consecuencia del cambio climático.

En 2023, declarado por la Organización Meteorológica Mundial como el año más cálido y seco, México registró la ola de calor más larga de su historia. En Acapulco, desde entonces, la falta de árboles convirtió las calles en hornos urbanos, mientras los incendios arrasaron con la poca flora que había sobrevivido.

Durante varios meses, Acapulco ha vivido temperaturas intensas. Foto: Cuartoscuro

Viviendas y escuelas que siguen esperando en Acapulco tras huracán Otis

A pesar de los programas de reconstrucción, no todas las viviendas ni escuelas han sido restauradas. En la Escuela Bicentenario de la Independencia de México, los padres de familia aportan cuotas para reparar aulas dañadas, mientras que en el Colegio Thomas Alva Edison, los alumnos aún toman clases al aire libre.

En colonias como La Máquina y Progreso, muchas casas quedaron a medio construir o presentan estructuras débiles, convirtiéndose en puntos de riesgo ante futuros ciclones. Aunque hubo apoyos federales y estatales, no todos los damnificados los recibieron o los recursos fueron insuficientes, según la prensa local.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Acapulco volvió a abrir sus puertas al turismo, los hoteles funcionan y los cruceros regresaron, pero la reconstrucción social y ambiental sigue en curso. El huracán Otis no sólo destruyó estructuras, sino también la confianza y la tranquilidad de miles de familias.