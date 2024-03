Sepultan a Camila; su madre responde a señalamientos de secretario de Seguridad de Taxco

Este viernes 29 de marzo fueron sepultados los restos mortales de Camila, la pequeña de ocho años de edad que fue secuestrada y asesinada el pasado miércoles en Taxco de Alarcón, Guerrero.

Tras más de 24 horas de permanecer en una funeraria, el cortejo salió encabezado por una banda de guerra, a fin de honrar su memoria.

La procesión salió del velatorio para recorrer las calles del municipio. Con flores y globos, los amigos y familiares de Camila, se unieron en un grito de justicia.

Al llegar frente a la iglesia de Santa Prisca, el cuerpo de la menor fue recibido con porras y aplausos. Posteriormente, el cortejo siguió su camino hasta el panteón de Minas Viejas, donde la pequeña fue despedida con música de guitarras.

Antes de sepultarla, familiares y amigos pasaron frente al féretro para dedicarle unas palabras de despedida.

Tras el sepelio, la madre de la pequeña respondió los señalamientos del Secretario de Seguridad Pública de Taxco, quien aseguró que lo sucedido fue porque las madres no cuidan a sus hijos.

“No es mi culpa, yo siempre he cuidado a mi hija, no solo tengo una, tengo tres, no es mi culpa, yo siempre estuve al pendiente de ella y la gente que me conoce lo sabe, yo simplemente confié en su amiga, no es la primera vez que va a jugar con ella, no es la primera vez que lo hace, la niña también iba a mi casa, mi niña la quería. Su único pecado de mi hija fue querer demasiado a esa niña y a la mamá, porque hasta a la mamá la quería mucho”, aseguró Margarita Ortega.

La madre de Camila pidió a las autoridades que el caso de su hija sea un parteaguas en la violencia que vive la entidad y no se repita un caso similar.

“Nadie merece ser privado de su vida, nadie merece que les hagan daño siendo inocentes y más con una niña”, señaló Margarita Ortega.

Este viernes, el director de Gobernación del estado, Francisco Rodríguez, informó que la gobernadora Evelyn Salgado ha estado en contacto con la familia y ha ordenado brindar todo el apoyo.

Además, confirmó que los dos sujetos golpeados ayer se encuentran estables de salud y han sido puestos a disposición de las autoridades.

“Hay dos personas que están lesionadas, que están en el hospital, que están estables, que están bajo resguardo policiaco, ya se pusieron a disposición de las autoridades ministeriales y la policía del estado de Guerrero está en resguardo para que no se sustraigan de la acción de la justicia”, informó Francisco Rodríguez.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Sobre los avances en las investigaciones, será la Fiscalía General del estado quien dé a conocer más detalles.