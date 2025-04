Sobrino de la diputada Gladys Cortés, muere durante ataque en Guerrero; desmiente que atentado haya sido contra ella

GENERANDO AUDIO...

El atentado ocurrió el sábado. Foto: Facebook/Gladys Cortés Genchi

La diputada del Distrito 13, Gladys Cortés Genchi, confirmó que el ataque donde murió su sobrino, en el estado de Guerrero, no iba dirigido contra ella.

A través de un comunicado compartido en Facebook, la madrugada de este lunes 21 de abril, la diputada explicó que la tarde del sábado 19 de abril, un ataque armado en la comunidad de Tecomate Pesquería, municipio de San Marcos, Guerrero, causó que su sobrino perdiera la vida.

“El ataque no fue contra mí”, afirma la diputada Gladys Cortés

Tras la confusión generada en redes sociales, donde se especulaba que la legisladora había sido víctima de un atentado, Cortés desmintió esta versión en dicho comunicado publicado en su página de Facebook, en el que expresó su dolor por la pérdida familiar y pidió respeto a su duelo.

La diputada explicó que se encontraba en la comunidad como parte del tradicional Festival del Caldo, un evento cultural y gastronómico que se celebra cada Semana Santa. Aclaró que sí asistió, pero estaba en una zona distinta al lugar donde ocurrió el ataque.

Debido a que Tecomate Pesquería no cuenta con cobertura celular, durante varias horas circularon diversas versiones del hecho, entre ellas que ella había sido el objetivo. Sin embargo, Cortés aclaró que esa información es falsa y que se encuentra en buenas condiciones, aunque emocionalmente devastada.

“Perdió la vida uno de mis sobrinos, lo cual generó un gran dolor al seno de mi familia.”, expresó. También informó que las investigaciones están en manos de las autoridades competentes, y que, por respeto al proceso, ni ella ni su equipo harán más declaraciones.

Cortés agradeció a quienes se preocuparon por su integridad y pidió a medios y reporteros no difundir rumores sin confirmar. Subrayó que no tiene conflictos con nadie y que como familia buscan no entorpecer las indagatorias.

