Sube a 39 número de muertos por Otis en Acapulco y escasea comida y agua

A poco más de tres días que impactó el huracán Otis como categoría 5 en el puerto de Acapulco, turistas y habitantes denunciaron que es poca la ayuda comunitaria que ha llegado y que comienza a escasear la comida y el agua, en tanto que la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó que, de acuerdo con datos proporcionados por la Fiscalía General de Guerrero, el número de muertos se actualizó a 39, 29 hombres y 10 mujeres.

AMLO desmintió un número mayor de muertos en Acapulco. Foto: Celeste Hernández

Así se lo dio a conocer al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a través de una llamada. La funcionaria se encuentra en Acapulco supervisando los trabajos de recuperación y atención a damnificados.

Información sobre Acapulco.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) destacó que los datos de evaluación de daños son todavía preliminares.

En tanto, que hasta el momento se tienen identificadas 220 mil viviendas afectadas y que el sector hotelero presenta daños en el 80% de sus instalaciones.

Además, el sector eléctrico tiene fuera de servicio 37 líneas de transmisión, 26 subestaciones eléctricas, una central de generación y 10 mil postes de luz caídos.

🗞️ #ComunicadoCNPC:



𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐭𝐞𝐫𝐜𝐞𝐫 𝐝í𝐚 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐆𝐨𝐛𝐢𝐞𝐫𝐧𝐨 𝐝𝐞 𝐌é𝐱𝐢𝐜𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐫𝐞𝐜𝐮𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐲 𝐚𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢ó𝐧 𝐚 𝐩𝐨𝐛𝐥𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐚𝐟𝐞𝐜𝐭𝐚𝐝𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐡𝐮𝐫𝐚𝐜á𝐧 𝐎𝐭𝐢𝐬.



Consulta el boletín completo:

Escasea comida y agua

Ciudadanos han comenzado a caer en desesperación por la escasez de alimentos y agua, luego que los centros comerciales, supermercados y tiendas de conveniencia fueron saqueados durante el pasado miércoles y jueves.

“No hay comida, no hay agua, no hay medicamento, la gente se está peleando. La situación está muy fea, no se ve mucho avance con los militares”, aseguró Marcela Paz, una de las miles de personas que padece los estragos de Otis.

En tanto, Valeria Vega, vecina de la colonia Caleta aseguró que en su zona los postes de luz y árboles impiden el libre tránsito. Reconoció que tuvieron que abastecerse de comida en los centros comerciales, pero que ya este jueves y viernes no había nada en ellos.

Filas para recargar teléfono y recuperación de cuerpos

En la glorieta de la Diana Cazadora, más de un centenar de personas hacen fila para recargar sus teléfonos de energía eléctrica con una planta instalada por el Ejército, ahí mismo intentan comunicarse con sus familiares con la poca percepción de señal que llega a la zona baja.

Ver más ¡La comunicación, es un aliento de esperanza y fortaleza!



Debido a los daños y a las afectaciones provocadas por el #Huracán #Otis, el #EjércitoMexicano y la #FuerzaAéreaMx se encuentran brindando apoyo con el fin de que las personas que se encuentran en las áreas críticas… pic.twitter.com/JfFeY9MFaN — @SEDENAmx (@SEDENAmx) October 27, 2023

Durante un recorrido realizado el viernes por el malecón del puerto de Acapulco se pudo constatar que agentes de la Marina sacaron dos cuerpos de hombres que murieron ahogados, además se reportó otro hallazgo de cadáver en la playa Manzanillo y otro más en la playa La Gamba.

Este viernes por la tarde se conoció que, agentes de la Sedena iniciaron el reparto de ayuda humanitaria en las colonias Renacimiento, José María Morelos y en la franja turística de la Condesa.

Sin embargo, en las colonias populares no se observan muchos recorridos de seguridad, por lo que la población teme ser víctima de robos en sus viviendas.