GENERANDO AUDIO...

Inundaciones en Acapulco por Narda. Foto: Celeste Hernández

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas en Acapulco, generadas por los remanentes del huracán Narda han dejado severas inundaciones en el puerto de Acapulco, especialmente en zonas residenciales y vías de comunicación clave. Además, escuelas públicas y particulares optaron por suspender actividades escolares de forma preventiva.

¿Qué está ocurriendo en Acapulco?

En la zona del Acapulco Diamante, las fuertes precipitaciones generaron encharcamientos considerables e inundaciones en fraccionamientos y carreteras. Uno de los puntos más afectados fue el bulevar de Las Naciones, donde cerca de las 5 de la mañana, el agua comenzó a subir de nivel, obstaculizando el paso de vehículos, afectando de igual forma unidades de transporte público.

¿Qué zonas fueron las más afectadas?

Además, vecinos del fraccionamiento Rinconada del Mar reportaron inundaciones de hasta medio metro, que han provocado afectaciones en viviendas, mobiliario urbano y vehículos. Asimismo, sobre la carretera Cayaco-Puerto Marqués, se registraron inundaciones, arrastre de tierra y lodo en varios puntos, dificultando la circulación, mientras que en la carretera Escénica también se reportaron desprendimientos de rocas, lo que presenta aún más el riesgo para automovilistas.

¿Las lluvias han afectado a la movilidad?

Esta situación generó escasez de transporte público, particularmente de rutas que se dirigen al Aeropuerto Internacional de Acapulco. El sector náutico también se vio afectado, pues tan sólo en las playas de Puerto Marqués se registraron hundimiento de varias embarcaciones menores, particularmente por la acumulación de agua y falta de resguardo.

Suspenden clases

Ante las lluvias, que se extendieron hasta las 7 de la mañana, varias escuelas públicas y particulares optaron por suspender actividades escolares de forma preventiva. Autoridades de Protección Civil exhortan a la población a mantenerse al pendiente de los avisos meteorológicos, pues se prevé que la Onda Tropical Número 34 comience a generar nuevas afectaciones en las próximas horas en territorio guerrerense.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]