GENERANDO AUDIO...

Se esperan lluvias fuertes en Guerrero. Foto: Cuartoscuro

Las clases en Guerrero fueron suspendidas en todos los niveles educativos para el jueves 11 de septiembre, debido a la Depresión Tropical 95E.

Mediante un comunicado, la Secretaría de Educación de Guerrero informó que la suspensión de clases tiene el objetivo de salvaguardar la integridad física de estudiantes, madres y padres de familia, así como del personal en general.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

¿Por qué se suspendieron clases en Guerrero este jueves?

Las clases en todas las regiones de Guerrero fueron suspendidas atendiendo la recomendación emitida por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del estado, derivada de la Depresión Tropical 95E.

La suspensión de clases será en todos los niveles educativos, públicos y privados, en ambos turnos.

Se recomienda a la comunidad escolar tomar las debidas precauciones, activar los protocolos de seguridad y mantenerse informada a través de los canales institucionales de comunicación.

Para este jueves, una zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical, se desplazará al sur de Guerrero y Michoacán, su circulación interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá desde el occidente hasta el centro del país, originando lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones.