Las medidas buscan salvaguardar a la población. Foto: SSP GRO

Debido a los hechos de violencia registrados ayer, 28 de septiembre en Chilpancingo, capital de Guerrero, este lunes, varias escuelas suspendieron clases, también se ordenó el cierre de negocios y dependencias municipales. La medida busca salvaguardar la integridad de estudiantes, trabajadores y ciudadanos en general, luego de un fin de semana marcado por ataques al transporte público.

¿En qué escuelas de Chilpancingo se suspenden clases?

Aunque la Secretaría de Educación Guerrero aún no ha emitido un comunicado oficial, escuelas de distintos niveles confirmaron que no habrá actividades a través de redes sociales y grupos de WhatsApp. Entre ellas se encuentran la Preparatoria No. 1 Aarón M. Flores, la primaria José María Morelos y Pavón, el CAI San Mateo, así como la secundaria Soberón Y Parra.

Ante esto, la sección 24 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) respaldó la decisión de los docentes de cancelar las clases.

Refuerzan vigilancia en transporte y comercios cierran de Chilpancingo por seguridad

En el ámbito laboral, el gobierno municipal informó que las labores en el Palacio Nacional y en las dependencias locales también quedarán suspendidas este lunes, como medida preventiva.

Otro de los sectores de trabajadores que tuvo que suspender labores, fue el informal. De acuerdo con medios locales, varios negocios fueron obligados a cerrar sus negocios este lunes para proteger a empleados y clientes ante el riesgo de más ataques.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero desplegó operativos en bases de transporte público y en el Mercado Central Baltazar R. Leyva Mancilla. Estas acciones incluyen filtros de seguridad y patrullajes en coordinación con fuerzas estatales y federales para garantizar la protección de la ciudadanía.

Ante este panorama, la capital del estado permanece “apagada, sin actividad económica ni social, apoderada por el crimen”, según usuarios.

