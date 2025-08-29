Suspenden construcción de muelle para el Marinabús en Acapulco

GENERANDO AUDIO...

Suspenden obra del muelle para el Marinabús en Acapulco. Foto: Celeste Hernández

La obra de construcción del muelle de embarque y desembarque del Marinabús en Acapulco fue detenida por pobladores de Puerto Marqués, quienes señalaron que existe un incumplimiento de compromisos previamente establecidos por autoridades federales. Los habitantes advirtieron que no continuarán los trabajos hasta que se atiendan sus demandas.

Comuneros frenan obra del Marinabús en Puerto Marqués

El comisario de Puerto Marqués, Martín Carmona Salinas, explicó que la comunidad no ha tenido contacto con el actual director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Sebastián Ramírez Mendoza.

“No hemos tenido acercamiento con nadie, simplemente lo que nosotros solicitamos es el dragado de la laguna y el drenaje de Puerto Marqués, de la planta tratadora”, señaló.

De acuerdo con Carmona Salinas, la entonces directora de Fonatur, Lyndia Quiroz, se comprometió a ejecutar el dragado de la Laguna Negra, con el objetivo de reactivar las actividades ecoturísticas. Sin embargo, con el cambio de administración, ese compromiso quedó pendiente.

Exigen dragado y mejoras ambientales

Los habitantes recalcaron que no están en contra de la implementación del Marinabús en Acapulco, pero pidieron que los proyectos de infraestructura no sean impuestos sin diálogo. Además, denunciaron que la falta de dragado y de atención al drenaje ha generado afectaciones en la actividad turística, especialmente para los prestadores de servicios náuticos de Puerto Marqués.

Marinabús aún no ha iniciado operaciones

El pasado 23 de agosto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó el abanderamiento de la primera embarcación del sistema de transporte marítimo Marinabús. Sin embargo, el servicio aún no ha iniciado operaciones debido a que en Puerto Marqués continúan las modificaciones al muelle, hoy suspendidas por la comunidad.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]