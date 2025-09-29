Suspenden parcialmente transporte público en Chilpancingo tras quema de dos unidades

GENERANDO AUDIO...

Ante la suspensión del servicio de la ruta Circuito Río Azul, tras la quema de dos unidades del transporte, el Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero, habilitó unidades de diferentes dependencias municipales para trasladar a los usuarios desde el cuartel de la Guardia Nacional, en las inmediaciones de Petaquillas, hasta el centro de la capital.

La medida se aplicó este domingo luego de que un autobús de pasajeros fue incendiado por desconocidos, lo que provocó la paralización del transporte público en esa ruta; además, horas más tarde una Urvan de la ruta PRD fue incendiada, dejando dos personas lesionadas.

En un comunicado breve, la administración municipal informó que, por instrucciones del alcalde Gustavo Alarcón Herrera, personal de Seguridad Pública, Protección Civil, Bomberos y Tránsito participa en el operativo de apoyo a la ciudadanía.

El paro afecta al sitio ubicado en el acceso de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), así como a la base de Petaquillas en el mercado de San Francisco, lo que obliga a los usuarios a desplazarse hasta el bulevar Petaquillas, a la altura de la Guardia Nacional, para abordar las unidades alternas.

Ante esta situación, varios pasajeros han optado por utilizar los vehículos oficiales habilitados por el Ayuntamiento para garantizar su traslado.

Por segunda ocasión en lo que va de este mes, el ayuntamiento de la capital guerrerense ha solicitado la intervención del Gobierno Federal en materia de seguridad.