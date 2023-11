Más de 100 taqueros y comerciantes poblanos se solidarizaron con los damnificados en Acapulco, Guerrero. Tras regalar 4 mil tacos el pasado 8 de noviembre, regresaron con más fuerza para apoyar con 100 mil tacos más.

En un camión torton cargaron siete carritos de tacos, también fueron abastecidas diversas camionetas pick-up, mientras que un autobús transportó a los taqueros hasta la colonia La Santa Cruz, en Acapulco.

Vecinos de la playa Asta bandera y de puntos aledaños agradecieron la solidaridad de los taqueros poblanos.

“Lo perdí todo, me quedé sin nada. Estoy de refugiada aquí, en una cancha, con mi hija. Vivimos una cosa atroz. Extrañábamos el sabor de la carne , muchas gracias, que Dios los bendiga por esta gran ayuda”.

Felicita Alvarado Avilés, otra de las damnificadas, compartió su felicidad al probar los tacos luego de pasar semanas difíciles tras el paso del huracán Otis en Guerrero.

“Desde el paso del huracán Otis no comía carne, imagínese, ya casi casi el mes. Me supieron de maravilla, pues ya tiene más de 20 días que no probaba la carne“.

