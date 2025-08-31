GENERANDO AUDIO...

Integrantes de la CETEG. Foto: Cuartoscuro

La tensión estalló el pasado viernes 29 de agosto en la Escuela Secundaria Federal Antonio I. Delgado (ESFAID), en Chilpancingo, donde padres de familia y maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) se confrontaron en un intento por liberar las instalaciones que llevaban cinco días tomadas.

De acuerdo con El Sol de Acapulco, la mesa de diálogo instalada ese día desde temprano se rompió sin acuerdos, lo que llevó a varios tutores a retirar las pancartas colocadas en la entrada principal. El acto desencadenó empujones y pedradas entre padres y docentes que intentaban mantener el plantón.

En medio de la tensión, un grupo de padres logró abrir paso e ingresar al plantel, mientras los integrantes de la CETEG respondían con palos y piedras para evitar la apertura total. La confrontación duró varios minutos hasta que intervino personal de la Secretaría General de Gobierno con el fin de calmar los ánimos.

El magisterio disidente en Chilpancingo denunció la presencia de integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Sección 14, en el enfrentamiento, señalando que algunos participantes portaban playeras de dicho gremio.

Los padres buscan que las aulas de la secundaria en Chilpancingo se liberen para que el ciclo escolar arranque sin contratiempos el próximo lunes.