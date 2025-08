Turista muere electrocutado en jacuzzi de hotel en Ixtapa; su familia grabó el momento

GENERANDO AUDIO...

Su esposa exige justicia. Foto: Gettyimages/Ilustrativa

Hace unos días se viralizó el caso de Sergio Sagid Carreón Calderón, un padre de familia originario de Morelia que murió electrocutado dentro del jacuzzi privado de su habitación en el hotel Pacífica Resort Ixtapa, Guerrero, el pasado 22 de julio. En las últimas horas, se ha dado a conocer el video del incidente, que fue grabado por sus propios familiares.

Estefanía, esposa de Sergio, relató que desde su llegada reportaron anomalías en la instalación. Esa noche, mientras se encontraban en el jacuzzi con sus hijos, su marido comenzó a quejarse de recibir descargas eléctricas. Aunque al principio creyeron que se trataba de una broma, ella también sintió la electricidad al acercarse. Por lo que llamaron al personal de hotel, quien nunca llegó.

Revelan video de hombre que muere electrocutado en jacuzzi por descarga eléctrica en hotel

Las imágenes, difundidas en las últimas horas, muestran a Sergio tambaleándose en la orilla del jacuzzi del hotel, sujetándose de un barandal. En un intento desesperado por salir, salta hacia la terraza, pero recibe una fuerte descarga eléctrica que lo hace colapsar.

Dicha toma muestra cómo el cuerpo del hombre convulsiona y tras ser sacado de la piscina, cae al piso con las manos engarrotadas. Su suegra logra sacarlo del agua, mientras Estefanía intenta reanimarlo sin éxito. La ayuda médica nunca llegó, en su lugar, sólo un guardavidas apareció con un desfibrilador, que, según la familia, no funcionaba.

Advertencia: el siguiente material contiene imágenes sensibles; se recomienda discreción.

De acuerdo con la prensa local, la necropsia confirmó que la causa fue infarto agudo al miocardio por electrocución.

Usuarios expresan indignación por hombre electrocutado en jacuzzi del hotel

El caso ha desatado una ola de críticas y reclamos en redes sociales. Algunos internautas exigen justicia, apuntan a la negligencia del hotel y denuncian la falta de atención inmediata, médica y humana hacia la familia. A pesar de que el hotel emitió un comunicado donde aseguró estar colaborando con las autoridades y brindando apoyo a la familia, videos recientes contradicen esa versión, ya que en ellos, se observa al abogado de Estefanía acusando que no han recibido atención ni contacto por parte del hotel.

Por otro lado, algunos comentarios han generado controversia, pues hay quienes cuestionan por qué la familia no llamó a emergencias o por qué Sergio no salió antes del jacuzzi. Sin embargo, la mayoría coincide en que la responsabilidad principal recae en el hotel, por no garantizar un espacio seguro ni actuar con prontitud.

Este 1 de agosto, Estefanía acudió a las instalaciones del resort para advertir a los huéspedes: “Pacífica sólo ve por sus intereses. Tengan cuidado”, declaró, con la intención de que lo vivido por su familia no se repita con nadie más.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]