Ya hay habitaciones disponibles en Acapulco, urge agilizar recursos para reconstrucción

El presidente de la asociación de Hoteles y Moteles de Acapulco, reveló que de las 22 mil habitaciones con que cuenta este destino de playa, actualmente ya están disponibles mil 300.

“Hay mil 300 habitaciones disponibles para la gente que viene a Acapulco en toda la zona dorada y náutica, todos los días estamos habilitando pero requerimos recursos agilizar y estar preparados para poder recibir el 15 de diciembre a algo de turismo para tener el sostenimiento de la nómina de nuestros trabajadores”. Javier Saldivar Rodríguez | Presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Acapulco

Ante el panorama actual, urgieron a que se acelere la entrega de los apoyos a las empresas locales para el sostenimiento de sus colaboradores y la reanudación de actividades.

Los empresarios se dijeron inconformes con la eliminación de la declaratoria de emergencia generada tras el paso del huracán Otis, pues fue concluida apenas dos semanas del embate del meteoro.

“Creo que esa etapa el gobierno ya está diciendo que ya está cubierta al 100%, que ya tenemos agua, que ya tenemos luz, que ya tenemos alimentación al 100 por ciento y no es la realidad, aún faltan colonias que tengan luz, que tengan agua, y hay muchas colonias donde no ha llegado la ayuda. Entonces es una declaratoria fuera de lugar que nosotros esperemos que no impacte en la creencia de mucha gente que aún quiere seguir ayudando”. Alejandro Martínez Sidney | Presidente CANACO Acapulco



Los empresarios también pidieron la condonación de pagos al Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores durante los próximos seis meses, además del exentar el pago del peaje en la autopista del Sol durante los próximos dos años, como medida extra para apoyar la reactivación del turismo.