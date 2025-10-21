GENERANDO AUDIO...

El alcalde de Pisaflores, Hidalgo, Miguel Bahena, fue asesinado a balazos la noche de este lunes 20 de octubre, afuera de su domicilio en la comunidad de La Estancia, confirmaron autoridades locales y el Partido Verde, fuerza política a la que pertenecía.

De acuerdo con los primeros reportes, dos hombres en una motocicleta blanca abrieron fuego contra el edil y luego huyeron del lugar. La Policía Estatal y la Municipal desplegaron un operativo en distintas zonas del municipio para cerrar rutas de escape y dar con los responsables.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) informó que su personal ya se encuentra en el sitio para realizar las diligencias periciales y determinar la mecánica del ataque. La zona permanece bajo resguardo policial mientras los agentes recaban evidencia que permita identificar a los agresores.

A través de un comunicado, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) expresó su “más profunda consternación” por el crimen y exigió la captura de los responsables. “Este cobarde asesinato no debe quedar impune”, señaló la dirigencia estatal del partido.

El municipio de Pisaflores fue uno de los más afectados por las intensas lluvias que hace dos semanas dejaron 76 muertos y 27 desaparecidos en varios estados del país. En paralelo, la región enfrenta un incremento de violencia relacionado con la delincuencia organizada, que ha cobrado la vida de varios funcionarios locales en los últimos años.

Las autoridades estatales confirmaron que se mantendrán los operativos de seguridad en la zona y que la investigación continuará hasta esclarecer el asesinato del alcalde Miguel Bahena.

