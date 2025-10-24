GENERANDO AUDIO...

Chapula, fue uno de los pueblos mas inundados. Foto: Facebook/ @MiguelMorenoZamora

Tras las intensas lluvias que afectaron a cinco estados, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, informó que la comunidad de Chapula, en el municipio de Tianguistengo, quedó completamente inhabitable.

La población fue evacuada y el terreno declarado inservible debido a que el pueblo se asentaba sobre la ribera del río.

¿Cómo era Chapula antes de las lluvias?

Antes de las lluvias, Chapula era una comunidad pequeña con casas humildes, calles pavimentadas y servicios básicos como alumbrado público. Fotografías y registros de vecinos muestran la vida cotidiana del pueblo, donde los pobladores realizaban sus actividades sociales y culturales de manera tranquila.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Históricamente, Chapula existía antes de la llegada de los españoles y pertenecía al señorío de Metztitlán, pagando tributo. Con el tiempo, pasó a formar parte del municipio de Tianguistengo, ubicado a 10.4 kilómetros al sudeste de la cabecera municipal.

Así quedó tras las lluvias

Tras las intensas lluvias que afectaron a cinco estados, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, informó que Chapula quedó completamente inhabitable.

En total, 144 habitantes de Chapula fueron evacuados, junto con sus mascotas, como medida preventiva ante la crecida del río que arrasó con gran parte de la comunidad.

“Eran 144 pobladores, hasta dos perros se llevaron en helicóptero, pero ya no hay gente en la comunidad, porque se construyó en lo más planito, que es la ribera del río. Les llegó el agua y se lo llevó todo. Ya no hay casas”.

Fotografías en redes sociales muestran la devastación total: casas destruidas, terrenos cubiertos de lodo y calles arrasadas, transformando a Chapula en un pueblo fantasma. Se reportan 5 fallecidos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Evacuación y rescate de la población de Chapula

De acuerdo con el gobernador Julio Menchaca, autoridades de los 3 niveles coordinan la evacuación completa mediante helicópteros y brigadas terrestres, incluyendo el rescate de perros y animales domésticos. Las lluvias y la ubicación vulnerable del pueblo impidieron preservar la infraestructura, y las corrientes arrastraron todo a su paso.