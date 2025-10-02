Chocan tráileres y se incendian en el Arco Norte: ¡no hay paso!

GENERANDO AUDIO...

Cierre de circulación en el Arco Norte por choque. Foto: Genaro Zepeda

Este jueves 2 de octubre por la mañana se presentó un choque entre dos tráileres en la autopista Arco Norte, a la altura del kilómetro 178 con dirección Texmelucan, en el tramo Sahagun-Calpulalpan, en Tlaxcala. Hasta el momento se mantiene cerrada la circulación en el tramo con dirección a Puebla.

Fuerte choque en la autopista Arco Norte

Los reportes señalan que dos tráileres chocaron a la altura del kilómetro 178 de la autopista Arco Norte y posteriormente se incendiaron. Usuarios de redes sociales han compartido imágenes en las que se observa los vehículos en llamas y una columna de humo.

Este accidente provocó congestionamiento vial y una larga fila de automóviles esperando a que se retiren los tráileres accidentados.

La cuenta oficial de la autopista Arco Norte en X (antes Twitter) menciona que la última salida con dirección Texmelucan es la caseta Tulancingo. A los automovilistas se les recomienda tomar rutas alternas.

Aunque las imágenes que circulan en redes sociales muestran un accidente aparatoso, aún no se presenta un reporte oficial con el saldo de personas lesionadas, por lo que se espera que las autoridades aporten más información en las próximas horas.

