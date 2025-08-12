Con 20 mil comensales, hornean la barbacoa más grande en Actopan, Hidalgo

GENERANDO AUDIO...

En la comunidad de Dajiedhi, del municipio de Actopan, Hidalgo, 105 borregos, 2 mil pollos y un cerdo fueron cocinados en barbacoa, como parte de los Festejos de la Fiesta Patronal dedicada al Divino Salvador.

Al lugar asistieron más de 20 mil personas, quienes degustaron de la comida cocinada en los hornos de tierra más grandes de México, en una zona donde la vocación es la producción de barbacoa de borrego.

“Pueda llevarse a su paladar un buen sabor de lo que es la barbacoa hecha en leña, en horno, y pues que se vaya contenta”

Angélica Ramírez / cocinera tradicional Dajiedhi

De acuerdo con los organizadores, los animales para compartir fueron donados por los pobladores de la comunidad, de quienes un 80 % se dedica a esta actividad. Al principio era un convivio de vecinos que creció hasta la creación de dos hornos enormes para barbacoa.

“Tienen un diámetro de 4.20 por un metro y medio de fondo; el primero es el de barbacoa, el segundo horno de este año es el pollero, tiene 4 metros de diámetro por un metro de hondo”

Alejandro Santiago / encargado de los hornos Dajiedhi

Para repartir los alimentos se colocaron mesas en la explanada del centro de la comunidad, donde se regalaron tacos y consomé.

“Ha sido un oficio que ha ayudado a todos a salir adelante, de diferentes tipos de maneras, pero nos ha ayudado mucho como comunidad”

Saraí Mejía / reina de la Feria Dajiedhi

En su segunda edición, la festividad promete convertirse en una tradición que deje una derrama económica importante para el Valle del Mezquital, en un municipio que tiene como atractivo gastronómico la barbacoa de borrego.

