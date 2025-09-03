Crecimiento económico con bienestar en Tula: Menchaca

GENERANDO AUDIO...

En Tula de Allende, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, rindió su tercer informe regional, donde detalló los resultados en 21 municipios de esta macroregión, durante tres años de administración.

En este acto de rendición de cuentas, el mandatario estatal afirmó que, desde el primer día de su gestión, tiene presente que la política es un instrumento diseñado para construir el bien común.

“Nuestro estado vive una nueva época en su historia: una de bienestar social, justicia y dignidad. Sabemos que nos queda mucho por hacer, pero hoy tenemos más experiencia y más convicción”. Julio Menchaca Salazar, gobernador de Hidalgo

Así mismo, destacó: “Nuestro gobierno no responde a intereses ajenos al pueblo ni a caprichos de élites ni de pequeños grupos. Nos debemos a la historia y a la memoria de quienes resistieron los tiempos difíciles”, enfatizó.

Menchaca ha ayudado al crecimiento económico de Hidalgo

Menchaca Salazar subrayó que, a lo largo de los últimos tres años, se ha trabajado para impulsar la competencia económica de la entidad, logrando posicionar a Hidalgo como el estado con mayor crecimiento industrial del país.

Lo anterior, gracias a la atracción de 104 proyectos de inversión, equivalentes a 117 mil 738 millones de pesos y la generación de 157 mil 624 empleos directos e indirectos. En ese sentido, refirió que, en mayo del presente año, se anunció la llegada de 16 inversiones al estado, de las cuales 10 se asentarán en la región tolteca, lo que representa nuevas oportunidades laborales para la población.

A la par de las acciones desarrolladas por el gobierno de Hidalgo en la región de Tula, el titular del Ejecutivo estatal destacó el acompañamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum a través de proyectos de gran impacto, como la instalación de un Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar, la construcción del primer parque industrial de economía circular del país y del tren México-Querétaro, la tecnificación de zonas de riego, la reconversión de la refinería Miguel Hidalgo y el saneamiento del Río Tula.

Sobre esta última obra, Julio Menchaca anunció que la administración estatal se suma a los trabajos con la construcción de colectores, en su primera etapa, con un monto de 280 millones de pesos, y que para el 2026 destinará otros 74 millones para continuar con el saneamiento del río en Atotonilco de Tula y Atitalaquia.

“Vamos a la mitad del camino, seguros de que el potencial de nuestra tierra y el orgullo de ser hidalguenses nos posiciona como una entidad en constante crecimiento”.

