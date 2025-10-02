¡Cuidado! ¿Cuál es la multa por invadir el carril exclusivo del Tuzobús?

GENERANDO AUDIO...

Tuzobús: sanciones por usar carril exclusivo en Hidalgo. Foto: X/ @Tuzobus_Oficial

Las sanciones por circular en el carril exclusivo del Tuzobús en Pachuca, Hidalgo, están establecidas en el Reglamento de Tránsito local y dan cuenta en el Artículo 9, fracción XIII, bajo el apartado: “Está prohibido a los conductores ocupar este espacio confinado y quien lo haga será acreedor a una infracción económica”.

Mientras que, el Artículo 33 del reglamento recuerda que los agentes municipales pueden intervenir y remitir a los infractores a las autoridades estatales.

De acuerdo con la disposición oficial, la medida busca garantizar la seguridad de automovilistas, motociclistas, choferes de las unidades y pasajeros, además de prevenir incidentes viales en el Bulevar Felipe Ángeles, donde opera la ruta troncal del sistema.

Multa por invadir carril del Tuzobús

En caso de ser detectado por autoridades de tránsito, los automovilistas o motociclistas que circulen en el carril exclusivo del Tuzobús enfrentarán una sanción económica que va de cinco a 10 salarios mínimos vigentes, lo que equivale a un rango de mil 390 a 2 mil 780 pesos.

El Reglamento de Tránsito también contempla sanciones alternativas. En lugar del pago de la multa, el juez cívico puede determinar un arresto de hasta 36 horas o la realización de trabajo comunitario.

Señalamientos y delimitación del carril exclusivo

El carril exclusivo del Tuzobús está identificado con señalización horizontal en color rojo, así como la leyenda “Solo BUS” y tiene bolardos de plástico amarillo con bandas reflejantes para reforzar la delimitación, de manera que sus unidades puedan circular sin interferencias.

El reglamento establece que quienes conduzcan sobre rieles confinados o carriles exclusivos deberán acatar las restricciones y atender las indicaciones viales.

