En la huasteca hidalguense, Menchaca rinde informe regional

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, rindió este viernes, en el municipio de Huejutla de Reyes, el informe correspondiente a los resultados alcanzados en la Sierra y la Huasteca, a tres años de su administración.

El mandatario refirió que este 2025 se llevará a cabo la consulta de revocación de mandato, por lo que señaló: “Estoy preparado para el juicio del pueblo. Si la decisión es que continuemos, lo haré con más fuerza, con más compromiso y con la misma convicción con la que asumí este honroso cargo”.

En ese sentido, destacó que durante su gestión ha priorizado la cercanía con la gente, el combate a la corrupción y la transparencia, por lo que convocó a las y los asistentes a trabajar en conjunto para saldar la deuda histórica con las comunidades que por años permanecieron en el olvido. Enfatizó que el pueblo de Hidalgo es el motor que impulsa el cambio, y reiteró que la prioridad sigue siendo la misma: “que nadie se quede atrás y que nadie se quede fuera”.

Asimismo, agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien reconoció como una mujer honesta y comprometida, quien ha elegido a Hidalgo para desarrollar proyectos clave como los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, el tren Pachuca–Ciudad de México, la modernización de la Refinería Miguel Hidalgo, el Plan Nacional Hídrico y la carretera Huejutla–Tamazunchale.

Durante su mensaje, Julio Menchaca refirió que, en estos tres años, la población de la Sierra y la Huasteca hidalguenses —distribuida en 22 municipios— se benefició con una inversión en infraestructura por 19 mil 439 millones de pesos; y anunció que, para 2026, se llevarán a cabo obras con 370 millones de pesos más.

En materia de desarrollo social, el titular del Ejecutivo en Hidalgo destacó los programas que priorizan a grupos vulnerables como madres solteras, personas con discapacidad, adultos mayores y pueblos originarios, mismos que entregaron apoyos en estas regiones con una suma de 8 mil 500 millones de pesos.

Para obras de infraestructura en las comunidades apartadas, la inversión fue de 2 mil 758 millones de pesos, canalizados a 328 proyectos. Mientras que, en el rubro educativo, a través de 88 mil millones de pesos, se impulsó la permanencia en las aulas con la rehabilitación de escuelas y la entrega de útiles, uniformes, calzado y becas; además, 56 planteles fueron conectados a internet y se dotó a 3 mil 800 estudiantes de tabletas electrónicas.

Por otra parte, y con el objetivo de fortalecer al campo, el gobernador de Hidalgo informó que se entregaron 105 millones de semillas certificadas de maíz, un millón de crías de peces, un millón de abejas, 427 mil árboles frutales y mil 463 herramientas agrícolas para personas productoras.

“Lo que es un hecho es que la transformación no tiene retorno”, aseveró Menchaca al reiterar su compromiso de mantener un Gobierno humano, transparente y cercano, que trabaja cada día para construir un estado con justicia social, desarrollo equitativo y respeto a la voluntad popular.

