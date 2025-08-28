Falla geológica en la México-Tampico: autoridades trabajan en el km 177+000

GENERANDO AUDIO...

Autoridades atienden falla geológica. Foto: @SICT_Hidalgo

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Hidalgo informó que se atiende una falla geológica localizada en el kilómetro 177+000 de la carretera México–Tampico.

En el sitio ya se encuentra personal especializado y maquinaria pesada, con el objetivo de realizar trabajos que garanticen la seguridad de las y los automovilistas que circulan por este importante tramo carretero.

La dependencia federal pidió a los conductores manejar con precaución y respetar las indicaciones del personal en la zona, mientras continúan las labores para restablecer las condiciones óptimas de la vía.

