Gobierno de Hidalgo exonera el Impuesto sobre Nómina por lluvias en 28 municipios

Calles afectadas por lluvias en Hidalgo. Foto: Gobierno de Hidalgo

El Gobierno de Hidalgo informó que, ante las afectaciones provocadas por las recientes lluvias, otorgará exención del 100% en el pago del Impuesto sobre Nómina durante septiembre y octubre.

La medida aplica para los 28 municipios más afectados, como parte del respaldo a las y los contribuyentes en la recuperación económica tras los daños.

¿Cuáles son los municipios más afectados por la lluvia en Hidalgo?

  • Tianguistengo
  • San Bartolo Tutotepec
  • Huehuetla
  • Tlanchinol
  • Huautla
  • Tenango de Doria
  • Xochicoatlán
  • Tlahuiltepa
  • Zacualtipán de Ángeles
  • Molango de Escamilla
  • Tepehuacán de Guerrero
  • Eloxochitlán
  • Chapulhuacán
  • Nicolás Flores
  • Xochiatipan
  • Calnali
  • Yahualica
  • Metztitlán
  • Pisaflores
  • Jacala de Ledezma
  • Pacula
  • Huazalingo
  • Atlapexco
  • Juárez Hidalgo
  • La Misión
  • Lolotla
  • Zimapán
  • Huejutla de Reyes

Hasta el momento, se reportan 22 personas fallecidas y 8 más no localizadas a causa de las lluvias.

Para cualquier duda o información adicional, los interesados pueden comunicarse al teléfono 800 737 7383.

