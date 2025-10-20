Gobierno de Hidalgo exonera el Impuesto sobre Nómina por lluvias en 28 municipios

GENERANDO AUDIO...

Calles afectadas por lluvias en Hidalgo. Foto: Gobierno de Hidalgo

El Gobierno de Hidalgo informó que, ante las afectaciones provocadas por las recientes lluvias, otorgará exención del 100% en el pago del Impuesto sobre Nómina durante septiembre y octubre.

La medida aplica para los 28 municipios más afectados, como parte del respaldo a las y los contribuyentes en la recuperación económica tras los daños.

¿Cuáles son los municipios más afectados por la lluvia en Hidalgo?

Tianguistengo

San Bartolo Tutotepec

Huehuetla

Tlanchinol

Huautla

Tenango de Doria

Xochicoatlán

Tlahuiltepa

Zacualtipán de Ángeles

Molango de Escamilla

Tepehuacán de Guerrero

Eloxochitlán

Chapulhuacán

Nicolás Flores

Xochiatipan

Calnali

Yahualica

Metztitlán

Pisaflores

Jacala de Ledezma

Pacula

Huazalingo

Atlapexco

Juárez Hidalgo

La Misión

Lolotla

Zimapán

Huejutla de Reyes

Hasta el momento, se reportan 22 personas fallecidas y 8 más no localizadas a causa de las lluvias.

Para cualquier duda o información adicional, los interesados pueden comunicarse al teléfono 800 737 7383.