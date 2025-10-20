Gobierno de Hidalgo exonera el Impuesto sobre Nómina por lluvias en 28 municipios
El Gobierno de Hidalgo informó que, ante las afectaciones provocadas por las recientes lluvias, otorgará exención del 100% en el pago del Impuesto sobre Nómina durante septiembre y octubre.
La medida aplica para los 28 municipios más afectados, como parte del respaldo a las y los contribuyentes en la recuperación económica tras los daños.
¿Cuáles son los municipios más afectados por la lluvia en Hidalgo?
- Tianguistengo
- San Bartolo Tutotepec
- Huehuetla
- Tlanchinol
- Huautla
- Tenango de Doria
- Xochicoatlán
- Tlahuiltepa
- Zacualtipán de Ángeles
- Molango de Escamilla
- Tepehuacán de Guerrero
- Eloxochitlán
- Chapulhuacán
- Nicolás Flores
- Xochiatipan
- Calnali
- Yahualica
- Metztitlán
- Pisaflores
- Jacala de Ledezma
- Pacula
- Huazalingo
- Atlapexco
- Juárez Hidalgo
- La Misión
- Lolotla
- Zimapán
- Huejutla de Reyes
Hasta el momento, se reportan 22 personas fallecidas y 8 más no localizadas a causa de las lluvias.
Para cualquier duda o información adicional, los interesados pueden comunicarse al teléfono 800 737 7383.