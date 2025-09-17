¿Habrá aumento en la tarifa de transporte público en Hidalgo?

GENERANDO AUDIO...

Hidalgo tendrá aumento en transporte público. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

La tarifa del transporte público en Hidalgo tendrá un incremento antes de que finalice el año 2025, informó la Secretaría de Movilidad y Transporte (SEMOT). La titular de la dependencia, Lyzbeth Robles Gutiérrez, señaló públicamente que el procedimiento avanza, pero no se ha definido un porcentaje de ajuste.

En declaraciones tras el desfile cívico del 16 de septiembre en Pachuca, Robles Gutiérrez afirmó: “Antes de que concluya este año habrá aumento en la tarifa del transporte público convencional en toda la entidad”.

Municipios donde se analizará el ajuste

La SEMOT detalló que en municipios como Tizayuca, Huejutla, Huautla, Tulancingo, Actopan y Mineral de la Reforma hay solicitudes de incremento presentadas por concesionarios del servicio de transporte. De acuerdo con la dependencia, las solicitudes incluyeron documentación que justificaría el incremento, considerando los costos operativos actuales (como el combustible y los costos de las refacciones de los vehículos).

¿Cómo será el incremento en el transporte público en Hidalgo?

La secretaria explicó que el ajuste se llevaría a cabo de manera gradual. El primer sector en el que se aplicará será el servicio colectivo tipo combi o urvan, y, posteriormente, en el servicio de taxis.

En contraste, el sistema Tuzobús mantendrá el pasaje en 10 pesos, decisión instruida por el gobernador con el objetivo de no impactar a los usuarios que dependen diariamente de este transporte masivo.

