Hidalgo enfrenta graves afectaciones tras las recientes lluvias, que provocaron inundaciones y dejaron a múltiples comunidades incomunicadas, especialmente en la zona de la Sierra y la Huasteca Hidalguense. Los caminos bloqueados por lodo dificultan la comunicación de los habitantes con autoridades y familiares, lo que retrasa la confirmación del estado de las personas afectadas.

Para reforzar la asistencia humanitaria, se estableció un puente aéreo con 19 aeronaves que transportan despensas, agua y artículos de primera necesidad a las zonas más afectadas. En estas operaciones participan el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y aeronaves privadas.

Los vehículos aéreos también han servido para trasladar personas con problemas de salud hacia la ciudad de Pachuca, donde reciben atención médica. Asimismo, se han desplegado brigadas sanitarias en los municipios accesibles para atender a la población.

Las autoridades locales hacen un llamado a la ciudadanía a unirse a la colecta de víveres y artículos de primera necesidad para apoyar a las familias afectadas por las lluvias, mientras continúan las labores de auxilio en los municipios más aislados.

La situación sigue siendo crítica, ya que la falta de acceso terrestre y la escasez de agua dificultan la atención inmediata a todas las comunidades afectadas.