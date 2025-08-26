¿Cómo y cuándo obtener tus vales para útiles y uniformes en Hidalgo?
El Gobierno de Hidalgo puso a disposición, a partir del 25 de agosto, la plataforma para descargar los vales de útiles y uniformes escolares, así como para recibir calzado gratuito en el ciclo escolar 2025-2026. Esta acción forma parte de la iniciativa “Altagracia Mercado”, diseñada para apoyar a estudiantes de educación básica en escuelas públicas de la entidad.
Descarga de vales para uniformes y útiles escolares
La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEP Hidalgo) explicó que los vales se pueden obtener a través del portal oficial padresdefamilia.seph.gob.mx, donde se pueden imprimir los documentos necesarios:
- Formato de la persona solicitante
- Formato de la persona beneficiaria
- Vales de cada programa educativo
Cada formato debe imprimirse una sola vez por alumno, y los vales deben corresponder al programa educativo específico para garantizar la entrega correcta de los apoyos.
Sistema de Padres de Familia sigue habilitado
El Instituto Hidalguense de Educación (IHE) destacó que es importante ingresar al portal, descargar e imprimir todos los documentos, ya que serán necesarios para recibir los útiles, uniformes y calzado.
El IHE recordó que el Sistema de Padres de Familia sigue habilitado para completar los formatos en línea y continuar con el proceso de entrega de los beneficios.