Van 16 muertos y mil casas dañadas en Hidalgo por lluvias
El huracán Priscilla, con sus fuertes lluvias, dejó 16 personas fallecidas en Hidalgo, principalmente por derrumbes en los municipios de Tenango y Zacualtipán, informó el Comité Estatal de Emergencias, encabezado por el gobernador Julio Menchaca Salazar.
El fenómeno provocó daños severos en viviendas, escuelas, carreteras y hospitales, mientras que 17 municipios permanecen sin energía eléctrica. Las autoridades estatales mantienen labores de rescate y apoyo a la población afectada.
Priscilla deja 90 comunidades incomunicadas
Durante una conferencia de prensa, el secretario de Gobierno presentó el reporte oficial de daños:
- Comunidades incomunicadas: 90
- Escuelas afectadas: 308
- Inundaciones registradas: 27
- Viviendas dañadas: 1,000
- Puentes afectados: 5
- Ríos desbordados: 6
- Hospitales y clínicas con afectaciones: 59
- Caminos afectados: 71 (32 cerrados, 32 parcialmente abiertos y 7 habilitados)
También se reportaron 87 derrumbes, 38 deslaves y 20 árboles caídos, lo que ha complicado el acceso a las zonas más afectadas de la Sierra y el Valle del Mezquital.
Autoridades mantienen alerta y apoyo a damnificados
El gobernador Julio Menchaca aseguró que se han reforzado las acciones de vigilancia y atención en coordinación con autoridades federales y municipales.
“La prioridad es salvaguardar la vida de las y los hidalguenses. Hemos reforzado la atención en las zonas más afectadas”, dijo Menchaca.
El Gobierno estatal pidió a la población seguir las recomendaciones oficiales y reportar emergencias al 911, mientras continúan las lluvias en algunas regiones del estado.