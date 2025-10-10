Van 16 muertos y mil casas dañadas en Hidalgo por lluvias

Huracán Priscila deja 16 muertos, 1,000 casas dañadas y 17 municipios sin luz en Hidalgo.
Foto: Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible

El huracán Priscilla, con sus fuertes lluvias, dejó 16 personas fallecidas en Hidalgo, principalmente por derrumbes en los municipios de Tenango y Zacualtipán, informó el Comité Estatal de Emergencias, encabezado por el gobernador Julio Menchaca Salazar.

El fenómeno provocó daños severos en viviendas, escuelas, carreteras y hospitales, mientras que 17 municipios permanecen sin energía eléctrica. Las autoridades estatales mantienen labores de rescate y apoyo a la población afectada.

Priscilla deja 90 comunidades incomunicadas

Durante una conferencia de prensa, el secretario de Gobierno presentó el reporte oficial de daños:

  • Comunidades incomunicadas: 90
  • Escuelas afectadas: 308
  • Inundaciones registradas: 27
  • Viviendas dañadas: 1,000
  • Puentes afectados: 5
  • Ríos desbordados: 6
  • Hospitales y clínicas con afectaciones: 59
  • Caminos afectados: 71 (32 cerrados, 32 parcialmente abiertos y 7 habilitados)

También se reportaron 87 derrumbes, 38 deslaves y 20 árboles caídos, lo que ha complicado el acceso a las zonas más afectadas de la Sierra y el Valle del Mezquital.

Autoridades mantienen alerta y apoyo a damnificados

El gobernador Julio Menchaca aseguró que se han reforzado las acciones de vigilancia y atención en coordinación con autoridades federales y municipales.

“La prioridad es salvaguardar la vida de las y los hidalguenses. Hemos reforzado la atención en las zonas más afectadas”, dijo Menchaca.

El Gobierno estatal pidió a la población seguir las recomendaciones oficiales y reportar emergencias al 911, mientras continúan las lluvias en algunas regiones del estado.

