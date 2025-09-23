“Lady Tuza” no paga pasaje en el Tuzobús y golpea a policía
La Secretaría de Movilidad y Transporte de Hidalgo informó que una mujer, identificada en redes sociales como “Lady Tuza”, fue detenida luego de no pagar su pasaje ni el de su acompañante menor de edad y pasar por debajo del torniquete, además de agredir a una oficial de la Policía Bancaria en la estación Juan C. Doria del Tuzobús, en Pachuca. El incidente comenzó cuando la pasajera ingresó a la estación con su hijo sin pagar sus pasajes, lo que provocó la intervención de la agente.
Agresión en la estación Juan C. Doria del Tuzobús
De acuerdo con el reporte oficial, la oficial solicitó a la mujer cubrir el costo de los pasajes correspondientes. En respuesta, “Lady Tuza” reaccionó con insultos y golpes contra la agente, mientras varios usuarios presenciaban la escena. En videos difundidos en redes sociales se escucha al menor gritar “¡Deje a mi mamá!”, visiblemente alterado ante la confrontación suscitada este lunes a las 13:17 horas.
Usuarios intentaron frenar la confrontación
Las grabaciones muestran que algunos pasajeros intentaron intervenir para detener la agresión, pero la mujer continuó forcejeando con la oficial. La Policía Bancaria de Hidalgo precisó que la agente se mantuvo en la zona para evitar que la pasajera abandonara el lugar sin realizar el pago del servicio Tuzobús, en cumplimiento de las normas del sistema de transporte.
Detención y presentación ante el juez cívico
Tras varios minutos de tensión, personal de apoyo de la estación y elementos de seguridad lograron controlar la situación. Las autoridades confirmaron que la mujer agresora fue llevada a las oficinas de la Policía Industrial Bancaria (Pibeh) conforme se establece en los protocolos de seguridad. La mujer apodada como “Lady Tuza” fue retenida y trasladada por pasar sin pagar sus pasajes y agredir a la oficial que solicitó el pago de los mismos.