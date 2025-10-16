GENERANDO AUDIO...

Debido a las afectaciones provocadas por las lluvias en Hidalgo, el Gobierno estatal adelantó el depósito del tercer bimestre de los programas “Bienestar y Desarrollo” y “Bienestar de Madres Trabajadoras”.

Al rededor de 12 mil 626 personas ya tienen disponible el monto correspondiente en sus tarjetas bancarias.

El apoyo, de 2 mil 500 pesos, forma parte del tercer depósito bimestral, correspondiente al mes de noviembre, y se entregó de manera anticipada para apoyar a las familias de los municipios más afectados por las precipitaciones.

Municipios beneficiados por el adelanto de pago

En total, 43 municipios forman parte de esta primera dispersión, correspondiente a la ventanilla 1.

Entre los municipios incluidos se encuentran:

Acaxochitlán

Actopan

Atlapexco

Atotonilco el Grande

Calnali

Cardonal

Chapulhuacán

El Arenal

Huejutla de Reyes

Ixmiquilpan

Metztitlán

Tlanchinol

Zacualtipán de Ángeles

Zimapán

Las autoridades informaron que el objetivo es brindar apoyo inmediato a las familias que sufrieron daños materiales o pérdidas por las intensas lluvias. Con ello, buscan facilitar la recuperación económica de las comunidades que enfrentan emergencias locales.

Más de 31 millones de pesos entregados

La Secretaría de Bienestar e Inclusión Social en Hidalgo informó que hasta la fecha se han entregado 31 millones 565 mil pesos a través de ambos programas.

Estos apoyos son parte del compromiso de la administración estatal para priorizar a la población más vulnerable, especialmente en zonas rurales y afectadas por fenómenos naturales.