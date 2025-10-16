Llegará antes apoyo del Bienestar a municipios de Hidalgo tras lluvias

Debido a las afectaciones provocadas por las lluvias en Hidalgo, el Gobierno estatal adelantó el depósito del tercer bimestre de los programas “Bienestar y Desarrollo” y “Bienestar de Madres Trabajadoras”.

Al rededor de 12 mil 626 personas ya tienen disponible el monto correspondiente en sus tarjetas bancarias.

El apoyo, de 2 mil 500 pesos, forma parte del tercer depósito bimestral, correspondiente al mes de noviembre, y se entregó de manera anticipada para apoyar a las familias de los municipios más afectados por las precipitaciones.

Municipios beneficiados por el adelanto de pago

En total, 43 municipios forman parte de esta primera dispersión, correspondiente a la ventanilla 1.

Entre los municipios incluidos se encuentran:

  • Acaxochitlán
  • Actopan
  • Atlapexco
  • Atotonilco el Grande
  • Calnali
  • Cardonal
  • Chapulhuacán
  • El Arenal
  • Huejutla de Reyes
  • Ixmiquilpan
  • Metztitlán
  • Tlanchinol
  • Zacualtipán de Ángeles
  • Zimapán

Para consultar la lista completa da clic aquí.

Las autoridades informaron que el objetivo es brindar apoyo inmediato a las familias que sufrieron daños materiales o pérdidas por las intensas lluvias. Con ello, buscan facilitar la recuperación económica de las comunidades que enfrentan emergencias locales.

Más de 31 millones de pesos entregados

La Secretaría de Bienestar e Inclusión Social en Hidalgo informó que hasta la fecha se han entregado 31 millones 565 mil pesos a través de ambos programas.

Estos apoyos son parte del compromiso de la administración estatal para priorizar a la población más vulnerable, especialmente en zonas rurales y afectadas por fenómenos naturales.

